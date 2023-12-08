我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

逃命照震驚全球 倖存紅衣女：有時會為活下來內疚

台2024大選辯論拍板定案 11家媒體聯手拚了

記者李姿瑩／台北即時報導
公視屆時將轉播總統大選辯論。圖／公視提供
公視屆時將轉播總統大選辯論。圖／公視提供

台灣2024總統大選倒數36天，備受選民期待的正副總統候選人辯論何時登場？三方競選陣營今日（12/8）在公視與多家媒體共同協商達成共識，確定總統候選人電視辯論訂於12月30日下午2點舉行，副總統候選人辯論則暫定2024年1月1日下午2點舉行，兩場辯論皆在公視製播。

三方競選陣營代表與多家媒體協商所得結論如下：

一、 總統候選人電視辯論會，訂於2023年12月30日(星期六)下午兩點，在公共電視台舉行。

二、 副總統候選人電視辯論會，暫訂於2024年1月1日(星期一)下午兩點，在公共電視台舉行，待柯競辦確認。

三、 以上兩場電視辯論會，皆由公廣集團董事長胡元輝擔任主持人。

四、 此次辯論會由中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦，公視製播，同步免費供訊給所有廣播、電視及網路媒體，全程手語服務。

五、 第一場總統候選人發言順序，經抽籤後依序為賴清德先生、侯友宜先生、柯文哲先生。由五家代表媒體提問。

六、 第二場副總統候選人發言順序，經抽籤後依序為蕭美琴女士、吳欣盈女士、趙少康先生。由四家代表媒體提問。

辯論全程參照往例，在協商會議中也經過三方競選團隊同意，包括候選人申論、媒體代表提問與三位候選人交互詰問等三大部分，預計單場辯論（包括中場休息時間）總長度為2小時30分鐘。

賴清德 侯友宜 柯文哲

上一則

賴清德：中國激烈介入台灣選舉 試圖建立親中政權

延伸閱讀

財產申報 趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英國房產

財產申報 趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英國房產
蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會：符參選資格

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會：符參選資格
專訪吳欣盈：核能是重要選項、2030淨零目標提升至四成

專訪吳欣盈：核能是重要選項、2030淨零目標提升至四成
審定吳欣盈國籍沒問題 立委：此舉是為了蕭美琴滅火

審定吳欣盈國籍沒問題 立委：此舉是為了蕭美琴滅火

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06
蛋餅深受台灣民眾喜愛。記者李政龍／攝影

他讚「台式早餐第1名」 製作快種類多…網友：現在太貴

2023-12-03 15:46

超人氣

更多 >
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊
拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒