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賴清德：中國激烈介入台灣選舉 試圖建立親中政權

中央社台北8日電
民進黨總統參選人賴清德萬里老家遭檢舉為違建。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德萬里老家遭檢舉為違建。(本報資料照片)

中國介選手段頻傳，民進黨總統參選人賴清德今天說，中國試圖用武力威嚇影響民眾意志、建立親中政權，在野黨還跟著起舞，種種手段激烈讓美國總統拜登都不得不出手。

賴清德今天接受「新聞面對面」節目專訪，談及選戰過程屢被對手形容為「兩岸引戰者」看法。賴清德說，台灣沒有任何政黨或任何人是引戰者，實際是，中國始終意圖併吞台灣，就像1957年發生的823砲戰，當年民進黨尚未成立，他也還沒出生；而現今，國際社會也一致認定破壞兩岸現狀的就是中國。

賴清德說，在野黨若將任何守護台灣民主憲政體制的決心，當成是挑戰中國、想要引戰的話，這不符合民主的精神，也對不起台灣社會。

針對這次大選頻傳中國介選，賴清德說，中國如往常般介入台灣選舉，使用包含武力威嚇、將選戰定位為和平跟戰爭的選擇，試圖用武力威嚇影響民眾意志、建立親中政權，在野黨還跟著起舞，種種激烈手段讓美國總統拜登，必須在與中國國家主席習近平會面時，直接提醒其應尊重台灣民眾意志。

賴清德表示，如果台灣民眾每次投票都要接受中國的指指點點，台灣民主精神將蕩然無存，也枉費前人犧牲奉獻才迎來的民主時刻，希望民眾別因外來武力干預、認知作戰等影響選擇，應根據自己的意志做決定。

他重申，併吞台灣是中國的國家政策，而非受他或民進黨所刺激，也不是在野黨提出其他主張，就能改變中國意圖，加上中國國家主席習近平已清楚說過一中原則就是一國兩制，台灣若在國家定位上接受一中原則的九二共識，未來中國一旦翻臉，就連國際也無法幫助台灣，一時的和緩，不能稱作真正的和平。

賴清德說，台灣經濟已經走在正確的路上，若台灣接受了一個中國原則，又接受兩岸服務貿易協議，恐會讓經濟與產業走上回頭路。

賴清德強調，他若當選，兩岸發生戰爭的機會最小，他會在總統蔡英文的四大堅持之上，透過和平四大支柱行動方案，包含建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係，穩定而有原則的兩岸關係領導能力等，讓台海永續和平與國家繁榮。

他說，發揮威懾的力量，是要讓中國不至於做出錯誤的判斷，不敢越雷池一步，透過強化國防力量、經濟力量，達成「不戰而屈人之兵」，並在對等尊嚴情況下與中國交流合作。

至於在野黨稱若當選要恢復兵役為4個月，賴清德表示，兩岸問題已經是國際性問題，世界各國皆不斷表達反對極權主義用武力改變台海現狀，國民黨想用過去的方式解決未來兩岸的問題並不正確。

賴清德指出，台灣是國際社會的一員，處在第一島鏈的關鍵位置，應該可以扮演更積極角色，展現守護國家的決心，不能因為4個月役期比較輕鬆、就做出重新恢復的選擇，靠實力獲得的和平，才是真和平。

賴清德 民進黨 拜登

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