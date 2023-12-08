再批侯友宜開放陸生到台就業 賴清德：想說沒看新聞？

民進黨立委參選人李坤城今晚舉辦造勢晚會，民進黨總統參選人賴清德致詞時，表示他在故鄉新北一定要贏，而三重也要第一個贏，國會立委要過半，李坤城這席就要上。(記者張曼蘋／攝影)

民進黨 立委參選人李坤城今晚舉辦造勢晚會，現場擠滿支持者，民進黨台灣總統參選人賴清德 也送棒球手套給李坤城，象徵要接住每一張選票。賴清德表示，沒主權就沒有所有權，也沒有民主，而在野黨走回以前中國的路，甚至國民黨總統參選人侯友宜最近說歡迎大量陸生來台就業 ，「想說沒在看新聞？中國青年失業率超過20%，我們有辦法接受他們來？台灣以後要怎辦？」

賴清德表示，他在故鄉新北一定要贏，而三重也要第一個贏，國會立委要過半，李坤城這席就要上，三重不只是民主聖地，也是中小企業大本營，黑暗年代在經濟發展發揮關鍵力量，每次到三重，心中充滿敬佩跟感謝。

賴清德隨後大讚搭擋蕭美琴，表示民進黨存在目的就是為了台灣，並重申他們倆搭擋有3層重要意義，除了守護台灣的意志比以前更堅定外；第二層意義是，穩健推動台灣進步，最近藍白合結束，相信大家完結篇都看過，講了幾個月為台灣，但最後為的是政黨利益，連喬要在哪開會就橋5小時，「國家事情這麼多，有時間可以讓你這樣喬？大家放心可以把國家給這些人？」

賴清德說，台灣經濟有在進步，前總統馬英九交給民進黨時股市8千多點，人民在總統蔡英文帶領下有進步，他未來若當選，除了自己本身團隊外，蔡總統也有拚經濟、國防等很多專業團隊。賴說，第三層就是，他們倆路線就是信賴台灣，不像在野黨都走中國回頭路，放棄台灣主權。