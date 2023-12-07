台前上校向德恩簽「投降承諾書」效忠中共 遭判刑7年

向德恩（右）在邵維強（左）利誘下，每月收取中共提供的4萬元台幣內應費，還穿軍服簽下「投降承諾書」。（圖：讀者提供）

中華民國 陸軍步兵訓練指揮部前上校作戰研究發展室主任向德恩，被中華人民共和國吸收，每月收取4萬元(台幣，下同，約1265美元)內應費，交付還穿軍服簽「投降承諾書」，最高法院依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪判向德恩7年6月徒刑，褫奪公權4年，沒收56萬元(約1萬7708美元)犯罪所得，全案定讞。

向德恩曾任陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊上校大隊長、步兵206旅上校副旅長、裝甲564旅上校副旅長、第八軍團指揮部作戰處上校副處長、步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官等職務。

然而，金門旅行業者邵維強2002年起為中共 發展組織，受中國共產黨廈門市人民政府第四辦公室指示，負責引介現役軍人供中共接觸吸收。邵因雇用向德恩的尤姓前妻擔任旅行社員工，而結識向，2018年聽聞向德恩夫妻離婚、向有意退伍，邵假意關心，勸向繼續留營，還說可以透過人脈助他升遷。

邵協助向德恩把戶籍遷到旅行社，再以「中共人民解放軍 南京軍區司令向守志」應為向德恩的叔公輩親戚，中共廈門四辦「康主任」為此致贈「向守志回憶錄」和「長白山印章」為由，轉交給向，拉攏向與中共廈門四辦官員接觸，以利行賄。

邵維強告訴向德恩「早一點讓習大大那邊認同」、「支持兩岸和平統一」、「做這事就是我們早點讓他們認同我們……你的需求、需要什麼樣的話，升遷、包括各方面的，所以你有想法了、有安排了，你慢慢就會感受的到」、「你有什麼困難、有什麼想法，都可以告訴我，工作上、財務上等等，他們都安排好了」。

2020年初，向德恩到邵的旅行社，穿著我國軍服簽下「投降承諾書」宣誓效忠中共，並拿誓約書和邵合影，向每月收取4萬元的內應費，總共收取56萬元；2022年9月向德恩調任陸軍步兵訓練指揮部，檢調搜索他的住處、辦公室。

向德恩起出坦承收賄，但在二審否認收賄犯行，供稱款項都是邵托他轉給前妻的工資，而不是賄賂，另指簽投降承諾書，是邵請他抽煙、喝酒，他之後覺得頭暈，邵騙他穿上軍服，趁他意識不清威脅他寫下的，且他一審身心狀況不是很好，所以都配合律師的訴訟策略，包括認罪、繳回56萬元，但他不想這麼不清不白。