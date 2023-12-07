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柯文哲民調2度下滑 黃暐瀚指翻盤要掌握2變數

記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者陳正興／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者陳正興／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲民調落後，台灣資深媒體人黃暐瀚在臉書分析為何兩次民調下滑，他表示，如果柯文哲還想拚，要掌握「變數」；一是等待變數，二是創造變數。以上兩種變數，一個非操之在我，一個可以提前準備掌握，若無變數發生，明年選舉，基本上已經結束，民進黨總統參選人賴清德贏。

黃暐瀚表示，比起支持者的激情高亢，柯文哲很清楚現在確實落後。11月24日藍白分手之後，目前有9份民調顯示，柯文哲暫時落後，這是一致性的科學調查趨勢；不要再講什麼機構效應、造假、傳統媒體封殺。眼下，就是落後。

柯文哲常說「面對問題，才能解決問題」、「理性、科學、務實」。黃暐瀚表示，所以要先清楚了解，到底為什麼，民調下滑？第一次下滑是10月底國民黨總統參選人侯友宜接受三大報聯合專訪，拋出「柯侯配也是選項」之後，柯開始下滑。「這也是藍白不合，多數民眾會認為民眾黨責任比較大的原因」。

黃暐瀚說，第二次下滑是11月23日君悅會開撕，11月24日分別登記，柯文哲民調慘摔7%，跌到第3，跌破20%。

統整民調下滑原因，黃暐瀚表示，第一，柯簽六點聲明與藍營結盟，流失淺綠粉。第二，柯侯配破局，藍營選民從高興變失望，藍粉明顯流失。第三，侯康搭擋，高雄市前市長韓國瑜當不分區第一名，藍營突然大振奮，藍粉繼續回流。第四，本土藍、戰鬥藍、草根藍、優雅藍、知識藍、經濟藍、失望藍統統回歸，侯康爬上30%。第五，「爬3搶2」（民調30以上，排序第2）才算站上「挑戰者位置」，柯文哲目前落後，基本上已難勝選。

黃暐瀚表示，接下來柯文哲要不就放推，隨便選，等結束。如果還想拚，就得有做法，要掌握「變數」。一是等待變數，如果出現重大新聞，毀壞人設，令侯賴任一組瞬間崩盤，柯文哲才有可能重新討論「能否勝選」。

他說，此外，創造變數，辯論會表現突出，並與對手的國政熟悉度出現明顯差距，「賴侯柯」民調排序，重新洗牌。以上兩種變數，一個非操之在我，一個可以提前準備掌握，若無變數發生，明年選舉，基本上已經結束，賴清德贏。

柯文哲 民調 賴清德

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