直擊COP28／排灣族人登氣候峰會 籲氣候治理須原民參與

美國國際開發署（USAID）的亞洲分署助理署長希弗（Michael Schiffer）表示，氣候調適政策應從傾聽開始，才能獲得地方居民支持。（願景工程記者孫文臨／攝影）

「沒有原住民 的權益，就沒有氣候正義。」排灣族人Eleng Kazangiljan（漢名：郭文萱）6日穿著傳統服飾，現身聯合國第28屆氣候峰會（COP28），為台灣的原住民族發聲。

Eleng Kazangiljan指出，台灣原住民在氣候政策的討論中經常遭到忽視，但原住民族不僅擁有與自然環境共好的傳統智慧，也有讓所有人一同參與討論的部落治理方式。她表示，政府在制定氣候相關決策時，應該向原住民學習，並讓原住民族群一同加入討論。

該場會議由台灣友邦帛琉、國合會、環境品質文教基金會與媽媽氣候行動聯盟共同舉辦，美國國際開發署（USAID）的亞洲分署助理署長希弗（Michael Schiffer）也受邀出席。

知本溼地光電案爭議是前車之鑑 籲氣候治理納入原民參與

Eleng Kazangiljan以知本溼地光電案及莫拉克風災後重建的禮納里部落為例，指出原住民族參與氣候治理的重要性。

台東知本溼地是當地卑南族卡大地布部落（Katratripulr）的傳統領域，用以維繫當地原住民的文化傳統及生活。知本濕地也是生物多樣性豐富的生態棲地，超過170種植物和200多種的野生動物在此生存，被國際鳥盟列為全球重要野鳥棲息地之一。

然而，台東縣政府卻在2018年計畫將知本濕地開發為160公頃的大面積太陽光電場，當時部落族人堅決反對，但台東市公所卻擅自代替族人舉辦部落會議，導致討論過程中缺乏原住民族實質參與，最終以充滿瑕疵的投票 程序通過開發案。由於投票過程極具爭議，卡大地布的族人2020年向法院提告「諮商同意」無效，經過兩年訴訟，法院最終撤銷能源業者的電力許可。

Eleng Kazangiljan說，面對氣候變遷 ，各國急著推動再生能源，但過程絕不能忽視人權，「這起案例凸顯再生能源開發中，與當地原住民協商的重要性。協商雖然不容易，但如果不協商，最終反而浪費更多時間跟金錢。」

「原住民族不僅受到再生能源開發的衝擊，也是氣候變遷的受害者。」Eleng Kazangiljan表示，2009年莫拉克風災導致將近600多人死亡、超過10,000人失蹤，絕大多數都是原住民。而政府在災後以安全為由，將倖存者遷移至山下的「禮納里」重建家園，決策過程卻未與部落居民討論，造成社區分歧及文化斷裂。

她強調，當氣候變遷議題遇上部落決策，會出現許多現代政府體制與部落傳統思維的扞格，但仍然應該盡可能納入部落意見；特別是在制定氣候變遷的調適計畫時，讓部落及在地社區參與非常重要，否則，無法制訂出有效的調適計畫。

永續轉型 應結合原民與自然共生的傳統智慧

「原住民族數百年來與自然資源共存共生，守護生態系統與調適氣候變遷，是我們文化的一部分。」Eleng Kazangiljan說。

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展也說，台灣要談氣候治理，就不能忽略原住民，因為台灣有六成面積是原住民生活區域，包含許多豐富的自然資源。但過去政策時常忽視原住民族的聲音，直到近年的《氣候變遷因應法》和《國家人權行動計畫》，才將原住民族納入討論。

鄭佾展說，原住民族不僅是氣候變遷的受害者，也可以是氣候治理的貢獻者。他表示，原住民族的傳統智慧能協助監測環境變化、建立防災意識及預警系統，並參與森林治理與海洋管理，政府應給予原住民族充足的資源與資金，協助部落建構氣候行動、形塑氣候韌性。

氣候治理國際合作要成功 「傾聽」是關鍵

美國國際開發署亞洲分署助理署長希弗說，自2000年以來，全球受到氣候災害影響的人將近40億人，太平洋地區尤其嚴重，粗估災損超過兩兆美元，「這些小島國家對全球暖化的責任很小，受到氣候危機的衝擊卻很大。」

為應對這個狀況，希弗表示，美國國際開發署（USAID）持續與台灣、韓國、日本、澳洲等合作夥伴進行國際合作，希望結合全球資源協助太平洋島國建立氣候韌性。

然而，希弗也指出，全球資源進入地方時，經常遇到挑戰，甚至偏離當地社區和居民希望的解決方案。因此，任何資源挹注都應該從「傾聽」開始，吸收現有的知識體系，發揮當地居民數百年來積累的傳統智慧；唯有獲得當地社區的支持，氣候行動才能真正有效。