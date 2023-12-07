柯文哲談農政 台農業部籲莫污衊、別停留在過去

台灣民眾黨總統參選人柯文哲（圖）7日在全國競選總部舉行「守護農地、智慧農業、再創農村新生命」記者會，說明政策並回答媒體提問。（中央社）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲 今天談農政，並稱產量過剩仍種就減少補助。台灣農業部 籲柯文哲別停留在過去，也莫污衊公務員擴大灌區的努力；代理部長陳駿季說，政策經費非給個人。

柯文哲發布總統大選競選政見，針對國內農業問題，他表示，台灣農地小而分散不利國際品牌發展，市場過於淺碟，他提出5點政見，包含「戰略農業」、「智慧農業」、「品牌農業」、「創生農村」與「農電共享」，認為應透過AI與自動化健全體質。

農業部發布新聞稿回應，柯文哲今天對農業部諸多農業部政策不實批評，深感遺憾，請柯文哲不要污衊農水署公務人員擴大灌溉服務和提高行政效率的努力，不要漠視台灣農產外銷早已成功轉骨擺脫依賴中國的事實。

農業部表示，農業部的政策絕非大撒幣，而是持續推動產業結構調整，包含2016年以來的新農業政策有效提升農民所得，111年專業農家平均每戶所得達到新台幣188.2萬元（約為6萬美元），成果有目共睹。

其次，農業部質疑柯文哲還停留在過去，才會提出台灣農產外銷依賴中國市場、被狙擊就靠補貼的錯誤說法，因為農業部這幾年早已讓台灣農產外銷成功轉骨，進軍國際高消費外銷市場，擺脫對中國單一市場的依賴，整體農產品外銷金額逐年成長，民國111年起，美國、日本已取代中國，成為前兩大農產外銷市場。

農業部並指出，柯文哲聲稱目前的農業政策是大撒幣補貼政策，沒有長期改善計畫，實屬誤解，農業部持續調整產業體質結構，提供政策性貸款 協助，絕非大撒幣補貼。

陳駿季說，對於柯文哲稱如果已知總產量過剩仍執意耕作就減少補助，他強調「『我叫你不要種，你種了！』這句話我們絕對說不出來」，民主社會沒有這種規定。

陳駿季強調，農業政策經費投入是系統性投入，例如強化農民的社會保險、冷鏈物流、修繕農水路及擴大灌區服務等，都不是發錢給個人。

針對媒體公布2023年度選字出現「缺」、「蛋」等字，陳駿季說，每一個年度的代表字，每個人有其獨特的想法，只是剛好選到這個字，不代表缺蛋；「缺」字代表過去這幾個月，農業部花很多精力解釋許多不確實、片段的資訊，「缺一個正義的聲音來支持我們」，而「蛋」字代表農業部已讓雞蛋穩定供應。