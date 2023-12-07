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侯友宜：當選組聯合內閣 各黨各派人才共同執政

記者侯俐安／台北即時報導
國民黨正、副總統參選人侯友宜（左）與趙少康。（記者林澔一／攝影）
國民黨正、副總統參選人侯友宜（左）與趙少康。（記者林澔一／攝影）

總統大選倒數37天，國民黨總統參選人侯友宜強調用人唯才，不分顏色、團結台灣。他說。當選後將組聯合內閣，各黨各派好的人才應共同執政，各黨各派都可推選人才以示公平，才能納入多元聲音，對的人用在對的地方、廣納更多元的人才，共同合作，才能讓面向會更周全。他也強調拒絕人情關說，除弊也要興利。

國民黨總統參選人侯友宜昨天接受東森新聞專訪，今晚播出。傳出國民黨勝選方程式是「北部要大贏、中部要贏、南部小輸」，侯友宜說，打選戰「全部都要贏」，要展現高度企圖心，全力衝刺，15個執政縣市已總動員，南部雖沒縣市首長，但議長、副議長、領袖都已站出來，「團結在一起，我有信心贏」。

他說，日前到台南造勢看見人山人海，「台南人的熱情被激發了」，民進黨這幾年做得不好，選民要站出來很困難，民進黨在台南執政30年，好似執政是應該的，提西瓜出來也要挺，但台南人很有智慧，只是惦惦不講。現在民調並不重要，選票開出來就知道。

兩岸方面，侯友宜表示，他當總統「不會讓戰機越過中線」，這才是真正解決問題。趙少康補充，若侯當選一定會要求共機不要越過中線，應先有善意。他說，維持兩岸和平是領導人最重要的道德，領導人讓台灣在戰爭邊緣是不道德，「是很壞的」。

針對年輕人與百工百業在意低薪與房價問題。侯友宜說，低薪、高房價是這一代年輕人最大的痛苦，痛苦指數十年新高、貧富差距愈來愈大。他指出，高房價問題在於租金完全不透明，若租金透明、扣抵提高，房東分離課稅，可給多一點租稅優惠。

五大獨立機關公正性受質疑，包含黨產會、促轉會、NCC、中選會、公平會。侯友宜說，促轉會就像東廠，「不要用轉型正義行鬥爭事實」，不能創造一個單位，用政治意識形態或一黨獨大掌握獨立機關，NCC則是「順我者昌、逆我者亡」，這些不信任的機關該打掉重練。

對於民進黨十大民怨之首是「缺蛋」，侯友宜表示，缺蛋兩大問題，一個是弊案與發國難財、一個是食安，為何一人公司可補助一點七五億，為何要使用逾期的蛋，造成人民恐慌，民進黨至今沒有給全民真相。

侯友宜 民進黨 國民黨

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