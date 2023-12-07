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蕭美琴：中共外交官很有才華 因戰狼路線限縮發揮空間

中央社台北7日電
蕭美琴認為，共產黨的外交官即便對世界脈絡有所掌握、甚至很有才華，但因為戰狼路線、被限縮發揮空間，這也給了台灣空間。。（中央社）
蕭美琴認為，共產黨的外交官即便對世界脈絡有所掌握、甚至很有才華，但因為戰狼路線、被限縮發揮空間，這也給了台灣空間。。（中央社）

民進黨台灣副總統參選人蕭美琴接受前聯電董事長曹興誠專訪，對於中國有無攻台時間表，她指出，這取決於意圖與能力2個要素都要具備，守護台灣自由民主並與國際接軌，就是要降低中國意圖，台灣持續強化自身能力與實力，就是讓中國永遠沒有把握。

曹興誠專訪蕭美琴的影片，今天在知定講堂YouTube頻道播出。節目一開始，播放中國武統學者李毅稱讚蕭美琴是悍將，在美國把台獨工作做得風生水起、成就卓著的影片。蕭美琴笑說，這種讚美對她是好是壞，她還要想一想。

影片來源：YouTube 知定講堂 曹興誠

談及駐美期間表現受肯定，蕭美琴說，整體戰略環境變遷塑造出一些條件，外交官角色就是如何將這些變化中的機會、發揮到最大。她作為台灣的推銷員，就是強調台灣人民的良善力量是最好產品，台灣在全球供應鏈等經濟層面的重要角色，善用機會讓大家更進一步認識台灣。

對於台灣外交官與共產黨培養的外交官的最大不同點，蕭美琴認為，台灣外交官有總統的信任、有台灣的民主社會環境，可讓外交官們在第一線很積極自由的發揮，無須事事回報請示。她說，共產黨的外交官即便對世界脈絡有所掌握、甚至很有才華，但因為戰狼路線、被限縮發揮空間，這也給了台灣空間。

主持人問及最新的「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey）民調指出，多數美國人在多個面向支持台灣；蕭美琴回應，在外交工作中，爭取美國一般民眾的認同，也是工作重點之一。

至於在駐美期間曾用「怒點（Anger Threshold）很低」來形容戰狼外交，蕭美琴說，幽默感在外交工作具有畫龍點睛作用，這樣的類比能獲得掌聲及笑聲，顯示聽眾有同感；但她強調，由於國際局勢變化迅速，台灣應更精確的把握全球趨勢，絕不能掉以輕心。

蕭美琴指出，維護台灣的自由民主體制，以及維持一個和平穩定的現狀，讓台灣人民能夠持續參與塑造自己的未來，此為目前國際社會最支持的對台立場。

至於中國國家主席習近平否認有攻台計畫的可信度，蕭美琴說，許多國際媒體都問過她這個問題，她認為這取決於意圖與能力2個面向，就意圖而言，守護台灣自由與民主的同時，與國際接軌，就是要降低中國的意圖，台灣一方面強化自己，一方面也保持開放可以對話的態度。

就實力而言，她指出，台灣要用Smart（聰明）、不對稱的方式來強化自身的實力，讓中國在所謂能力這件事、永遠沒有辦法把握；台灣一方面強化自身實力，一面維持和平解決歧見空間，同時有國際社會共同關心與維護現狀，應該是現階段台灣面對有無時間表這件事情，比較具體的作法。

此外，針對國民黨粉專今天再稱，台美關係史上最好是民進黨大內宣。賴清德競總發言人郭雅慧表示，這兩天已多次說明，國民黨宣稱的「機密文件」是「涉外工作聯繫通報表」，主要用於政府機關進行外交會談時的談參，並非記載對方完整回應，更非會議紀錄。

郭雅慧指出，國民黨為自身選舉利益，不惜非法揭露政府間傳遞訊息的涉密文件，更多次拿這份通報表進行不實的政治抹黑，凸顯國民黨對國際外交事務絲毫不熟悉，更可能因此危害台美關係及台灣對外談判進程，傷害第一線辛苦拚外交的外交人員，對於國民黨這樣的言論表達最嚴厲的譴責。

國民黨 共產黨 民進黨

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