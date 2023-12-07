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藍稱台美關係史上最好是大內宣 賴辦：戰鬥藍忌憚戰貓

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨副總統參選人蕭美琴。(記者劉柏均／攝影)
民進黨副總統參選人蕭美琴。(記者劉柏均／攝影)

國民黨臉書稱「台美關係史上最好」是民進黨大內宣，民進黨總統參選人賴清德競總發言人郭雅慧今天表示，國民黨「戰鬥藍們」與其因為忌憚台灣戰貓蕭美琴，因而不斷進行抹黑攻擊、唱衰台美關係，不如多做點功課，趕緊向台灣及國際社會說明國民黨的兩岸與外交政策是什麼，才是負責任的做法。

郭雅慧說，蕭美琴擔任駐美代表期間，致力推動各項深化台美關係之政策，包括完成簽署台美21世紀貿易倡議協定、成功推動避免雙重課稅法案等，成績有目共睹，更曾被紐約時報封為華府最具影響力的大使之一。

至於國民黨立委參選人徐巧芯揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點。

郭雅慧說，這兩日已經多次說明，國民黨宣稱的「機密文件」是「涉外工作聯繫通報表」，主要用於政府機關進行外交會談時的談參，並非記載對方完整回應，更非會議紀錄。國民黨為自身選舉利益，不惜非法揭露政府間傳遞訊息的涉密文件，更多次拿這份通報表進行不實的政治抹黑，凸顯國民黨對國際外交事務絲毫不熟悉，更可能因此危害台美關係及台灣對外談判進程，傷害第一線辛苦拚外交的同仁，對於國民黨言論，表達最嚴厲的譴責。

國民黨 民進黨 賴清德

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