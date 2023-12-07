我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州補選時程公布 兩黨參選人本周揭曉

秦剛恐已身亡？失蹤原因和李尚福也有關

柯文哲專訪自稱深綠 學者：證明無中心思想

記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。(圖／本報系資料照)
民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。(圖／本報系資料照)

民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。台灣清華大學兼任助理教授何志勇認為，證明柯文哲無中心思想，若有棄保，證明柯盈配的支持者黏著度最低。他也檢視貿易出口數據，表示對中國出口占比提高就經濟高成長，反之就創新低。

柯文哲接受專訪，被問到若當選總統，要如何處理台灣與中國的外交關係。柯表示，他會按照「小英路線」，即維持台總統蔡英文的外交路線，在兩岸的溝通上表達和善，他說自己的內心本質還是深綠，他若當選，有機會讓台灣變成正常國家。台灣要先重返國際社會，進去再講，一直拘泥在稱謂，只是讓國力更衰弱。

何志勇說，柯文哲又是「蝙蝠」想兩邊討好的典型，證明柯沒有自己的中心思想。現在如果有棄保效應，可以發現柯盈配支持者的黏著度最低，但「棄柯」是會「保侯」還是「保賴」，就是藍綠要爭取的對象。選民要少一些個人情緒，要深思誰能有機會來為大家實現下架民進黨的願望。

何志勇指出，2023年上半年主要出口市場占比，中國與香港出口只占35.5%，與2022年相較是下降的，同時台灣經濟成長也是創下14年以來新低，代表民進黨政府非常依賴中國，前兩年對中國出口占比提高就經濟高成長，反之就創新低。

柯文哲 棄保 民進黨

上一則

2024「台南400」系列活動起跑 形象影片曝光

延伸閱讀

賴蕭民調暫領先 沈富雄：侯康「隧道口的光已出現」

賴蕭民調暫領先 沈富雄：侯康「隧道口的光已出現」
人工智慧實驗室：藍白合破局後 打柯、捧藍聲量高

人工智慧實驗室：藍白合破局後 打柯、捧藍聲量高
柯文哲評民眾黨目標奪10席立委 外交依循蔡英文路線

柯文哲評民眾黨目標奪10席立委 外交依循蔡英文路線
柯文哲存款多了288萬 太太也驚訝…陳佩琪這麼說

柯文哲存款多了288萬 太太也驚訝…陳佩琪這麼說

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵