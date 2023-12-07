柯文哲專訪自稱深綠 學者：證明無中心思想

民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。(圖／本報系資料照)

民眾黨總統參選人柯文哲 接受媒體專訪自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。台灣清華大學兼任助理教授何志勇認為，證明柯文哲無中心思想，若有棄保 ，證明柯盈配的支持者黏著度最低。他也檢視貿易出口數據，表示對中國出口占比提高就經濟高成長，反之就創新低。

柯文哲接受專訪，被問到若當選總統，要如何處理台灣與中國的外交關係。柯表示，他會按照「小英路線」，即維持台總統蔡英文的外交路線，在兩岸的溝通上表達和善，他說自己的內心本質還是深綠，他若當選，有機會讓台灣變成正常國家。台灣要先重返國際社會，進去再講，一直拘泥在稱謂，只是讓國力更衰弱。

何志勇說，柯文哲又是「蝙蝠」想兩邊討好的典型，證明柯沒有自己的中心思想。現在如果有棄保效應，可以發現柯盈配支持者的黏著度最低，但「棄柯」是會「保侯」還是「保賴」，就是藍綠要爭取的對象。選民要少一些個人情緒，要深思誰能有機會來為大家實現下架民進黨 的願望。

何志勇指出，2023年上半年主要出口市場占比，中國與香港出口只占35.5%，與2022年相較是下降的，同時台灣經濟成長也是創下14年以來新低，代表民進黨政府非常依賴中國，前兩年對中國出口占比提高就經濟高成長，反之就創新低。