柯文哲評民眾黨目標奪10席立委 外交依循蔡英文路線

民眾黨總統參選人柯文哲 今天評估黨籍立委選情，自認不分區、區域目標共10席。至於總統選舉，他說，棄保 會有一些，但以去年台北市長選舉為例，當時的台北市長參選人黃珊珊被棄到25%就棄不下去，因為板塊已經形成。

談及外交路線，柯文哲表示，他將依循總統蔡英文路線，但在兩岸關係上「比較會表達和善」，不過軍事領域仍堅持發展台灣自衛能力。

柯文哲日前表示遭到傳統媒體封鎖，不過他近日頻繁接受媒體、網路節目專訪，明天還要開播自媒體「KP TV」，強化空戰能量。今天晚上除了網媒、電視台播出專訪內容，柯文哲也同步在網路直播節目暢談選舉議題。

柯文哲接受華視新聞主播陳雅琳專訪時談及選擇副手過程。他說，原本有4個人選，而民眾黨中央委員會9票至10票，當中有8票投給吳欣盈，獲得壓倒性勝利。

對於不分區立委名單由競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌分列1、2名打頭陣，柯文哲說，當時思考是否與鴻海創辦人郭台銘 合作等，黃珊珊「擺在那裡是因為隨時可以換掉」，且可在立法院「合縱連橫」。

談及與郭台銘的合作，柯文哲說，柯辦幕僚與郭台銘幕僚針對經濟政見等內容有聯繫，未來也會邀請郭台銘幫忙站台。

至於外交路線，柯文哲將依循總統蔡英文，但在兩岸關係上「比較會表達和善」，不過軍事領域仍堅持發展台灣自衛能力。

柯文哲今天晚間也在「比特王直球對決」網路節目接受媒體人王淺秋訪問。王淺秋詢問，評估民眾黨總統及立委的最後選情如何。

柯文哲表示，不分區和區域的目標加起來10席，但光講目標沒用，還是要努力。他坦言，常安慰自己民眾黨成立才4年，可打到3分天下已經很了不起，國民黨成立4年還是流亡海外的興中會，民進黨成立4年還在街頭抗爭，「這樣想就不會那麼難過」。

至於總統票，柯文哲未正面回應得票數，僅表示當選票數約550萬票才夠，「就繼續努力」。

談及選舉最後是否可能有棄保效應，柯文哲表示，棄保會有一些，但以去年台北市長選舉為例，當時黃珊珊被棄到25%就棄不下去，因為板塊已經形成。他表示，去年因為棄保，黃珊珊輸掉台北市長，但也因為棄保高虹安勝選新竹市長。

王淺秋詢問，是否意味總統票數至少有25%得票率。柯文哲說，全台灣他不敢講，因為他在南部支持度哪有25%。

此外，雖然國民黨禁止立委參選人與柯文哲同台，不過柯文哲透露，他已經幫國民黨立委參選人錄好影片，「只是不敢拿出來」，且一定贏或一定輸的參選人都不會拿出來，只要瀕臨危險的參選人就會拿出來。

柯文哲評估，如果藍白真的分手，民進黨未來在立法院席次可能單獨過半。