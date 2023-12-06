柯文哲存款多了288萬 太太也驚訝…陳佩琪這麼說

圖／聯合報系資料照片

昨天中選會公布總統、副總統參選人財產申報，其中，民眾黨總統參選人柯文哲 的存款比去年多出288萬元(新台幣，約合9.1萬美元)。柯文哲的妻子陳佩琪今天在臉書表示，主要是有一筆422萬(新台幣，約合13.4萬美元)的公教保險 金入帳，這是柯文哲卸任市長後才入帳的金額，為避免爭議，還是列入備註欄中。

陳佩琪指出，柯文哲的財產申報資料是她寫的，就像前兩次柯文哲參選市長和過去八年的市長財產申報，都是她整理上傳的。

陳佩琪說，監察院的財產申報網站很友善，可能是這些人都已經當選就職了，所以都有連結到財政部的網站，只要上網下載資料，且以十一月一日那天的存款數額計算即可。

陳佩琪說，中選會因為只是參選人，要自己手寫交實體表格，她本想用監察院的資料複製貼上， 但文書處理實在不行，格式老是和中選會的表搭不起來，所以最後還是把資料交給年輕幕僚，由他們這些電腦高手來繕寫。

陳佩琪說，她很仔細把存款數額和基金淨值算到申報日前一天為止， 其他保險內容和過去一樣，且監察院申報系統都有幫忙算出已繳保額，加上她的保險大都是繳費期滿不用再繳， 唯有兩筆是殘撫險， 雖是健康險本不用申報， 但裡面有少部分儲蓄增值在裏頭， 所以為避免爭議還是寫上去，今年兩夫妻也繳約70萬(新台幣，約合2.2萬美元)的保費 但幕僚說中選會的申報書欄位沒列已繳保額， 所以沒填上去。

另外不動產方面和柯文哲當市長時期都沒變化，只是信義路的自家因當初買來時土地就被分成六張權狀，澎湖娘家繼承的土地也是一樣(含有公共用地)， 房子則有陽台、樓梯間和內部使用分好幾筆，所以幕僚抄監察院的資料應該也是抄的暈頭轉向的。

至於存款，比去年多288萬元，陳佩琪說，是有點驚訝 ，因柯文哲自二月份退休就沒薪水收入了， 黨主席職務也是零薪水，只剩她一人的醫院收入， 又要應付比先前多的開銷，例如出國行頭和配備等，後來trace 回去才知道有一筆422萬的公教保險金入帳，這是柯文哲卸任市長後才入帳的金額，為避免爭議，還是把它列入備註欄中。