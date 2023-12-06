3方法看懂台灣民調 他說賴蕭配將走出魔咒 除非…

台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／本報系資料照

總統大選逐漸白熱化，台灣民意基金會董事長游盈隆今天舉日前匯流民調 為例表示，結果是賴蕭三成七、侯趙二成八、柯吳二成六，應該是相對比較接近真實的。由於藍白相去不遠，除非未來出現慘烈的棄保 效應，否則，賴蕭配將逐漸走出八年魔咒陰影。

游盈隆透過臉書表示，過去十天有關總統選情民調蜂擁而出，不下十份，讓選民一時眼花繚亂，總統選情真的出現根本的變化了嗎？選情已經演變成藍綠對決了嗎？白色力量已經被邊緣化了嗎？回答這些問題之前，他建議所有關心2024台灣大選的海內外朋友對眾多民調資訊的採納，可根據三個判準。

他指出，第一，民調是否採「真人電話訪談」，如果是，可以採納；如果不是，可擱置；第二，民調是否採市話/手機並用，例如73比或各半；如果是，優先採納；如果不是，可存參；第三，民調機構是長期穩定經營的，或臨時蹦出來的；前者通常比後者可信。秉持這三原則看民調，會獲得比較接近真實的選情。

游盈隆說，他自1996年台灣第一次總統大選開始到現在，就非常投入，一方面是個人學術的興趣，另一方面是躬逢其盛有實際參與操盤的經驗。對於當前2024民調大戰，他的感覺是，不下於2000年總統大選，甚至在某些方面尤有過之。

游盈隆說，例如，本應屬於競總內參的滾動式民調，現在有民調機構直接公佈，特別是因為「全市話」民調會高估兩大黨候選人支持度，嚴重不利小黨候選人，再加上媒體的推波助瀾，因此柯文哲最近被打的很慘，如果不耐打，很可能很快會被打趴在地。這或許符合兩大黨眼前的利益，但當中牽涉到的「民調責任倫理問題」，社會應給予適度的關注才對。

游盈隆表示，回到當前的總統選情，他的觀察是，綠藍白仍呈三足鼎立態勢，但「賴蕭配」已逐漸拉開與「侯趙配」及「柯吳配」的差距，最近一次、12月4日匯流民調，採市話、手機各半，共2000份樣本，結果是賴蕭三成七、侯趙二成八、柯吳二成六，應該是相對比較接近真實的。由於藍白相去不遠，除非未來出現慘烈的棄保效應，否則，賴蕭配將逐漸走出八年魔咒陰影。