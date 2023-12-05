侯友宜影片曝思覺失調患者姓名長相 台衛福部：不妥
國民黨總統參選人侯友宜在臉書發布思覺失調症患者挾持公車的過往新聞影片。台衛福部長薛瑞元今天說，非常不妥，推動精神健康不一定要用此方式，反而恐怕進一步污名化精神疾患。
侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康昨天在「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，憶及兩人相遇緣分，侯友宜事後也在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁發布當年新聞影片。不過民進黨質疑影片中曝光思覺失調症患者長相與姓名，涉違反精神衛生法。侯友宜臉書粉專隨後移除影片。
侯友宜競辦說，不夠周全部分已立即調整，不慎違規之處一定虛心檢討、依法辦理。
薛瑞元今天接受媒體訪問表示，這樣做非常不妥，「精神衛生法」已對媒體有相關規範，雖然影片中事件是發生在精神衛生法修法前，但是現在拿出來，就應該考慮新法規定，看是否妥當。
在影片中曝光思覺失調症患者長相與姓名，薛瑞元說，確實是比較不適合的做法，就算是為鼓勵推動精神健康，也不一定要用這種方式；尤其若患者本人還在，卻用影片對其進一步污名化，「以後他如果要復歸社會，要怎麼辦」。
衛生福利部心理健康司長陳亮妤告訴中央社記者，依現行精神衛生法規定，傳播媒體報導，不得使用與精神疾病有關的歧視性稱呼或描述，並不得有與事實不符或誤導閱聽者對病人產生歧視的報導。若有違反，得處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並限期更正；屆期未更正者，按次連續處罰。
精神衛生法已於去年修正、由總統蔡英文公告，將於113年12月14日實施，其中明定宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體報導，不得使用與精神疾病有關的歧視性稱呼或描述；並不得有與事實不符，或誤導閱聽者對病人、保護人、家屬及服務病人的人員、機構、法人或團體產生歧視的報導。
陳亮妤說，雖然目前新法尚未上路，但仍然呼籲，切勿以公開言論歧視病人，或不當影射他人罹患精神疾病。衛福部將持續結合各縣市政府辦理精神疾病宣導及教育，增加民眾對精神病人的接納，落實去污名化向下扎根，建立精神病人友善支持環境。
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