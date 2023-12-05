侯友宜影片曝思覺失調患者姓名長相 台衛福部：不妥

國民黨總統參選人侯友宜（圖）、副總統參選人趙少康舉行「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會。（記者曾原信／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 在臉書 發布思覺失調症患者挾持公車的過往新聞影片。台衛福部長薛瑞元今天說，非常不妥，推動精神健康不一定要用此方式，反而恐怕進一步污名化精神疾患。

侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康昨天在「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，憶及兩人相遇緣分，侯友宜事後也在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁發布當年新聞影片。不過民進黨質疑影片中曝光思覺失調症患者長相與姓名，涉違反精神衛生法。侯友宜臉書粉專隨後移除影片。

侯友宜競辦說，不夠周全部分已立即調整，不慎違規之處一定虛心檢討、依法辦理。

薛瑞元今天接受媒體訪問表示，這樣做非常不妥，「精神衛生法」已對媒體有相關規範，雖然影片中事件是發生在精神衛生法修法前，但是現在拿出來，就應該考慮新法規定，看是否妥當。

在影片中曝光思覺失調症患者長相與姓名，薛瑞元說，確實是比較不適合的做法，就算是為鼓勵推動精神健康，也不一定要用這種方式；尤其若患者本人還在，卻用影片對其進一步污名化，「以後他如果要復歸社會，要怎麼辦」。

衛生福利部心理健康司長陳亮妤告訴中央社記者，依現行精神衛生法規定，傳播媒體報導，不得使用與精神疾病有關的歧視 性稱呼或描述，並不得有與事實不符或誤導閱聽者對病人產生歧視的報導。若有違反，得處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並限期更正；屆期未更正者，按次連續處罰。

精神衛生法已於去年修正、由總統蔡英文公告，將於113年12月14日實施，其中明定宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體報導，不得使用與精神疾病有關的歧視性稱呼或描述；並不得有與事實不符，或誤導閱聽者對病人、保護人、家屬及服務病人的人員、機構、法人或團體產生歧視的報導。

陳亮妤說，雖然目前新法尚未上路，但仍然呼籲，切勿以公開言論歧視病人，或不當影射他人罹患精神疾病。衛福部將持續結合各縣市政府辦理精神疾病宣導及教育，增加民眾對精神病人的接納，落實去污名化向下扎根，建立精神病人友善支持環境。