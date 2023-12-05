傳泰勒絲將訪台開唱 北市府：尚無辦演唱會申請

傳泰勒絲有望明年到台北大巨蛋開唱。(路透)

作為體育場館的台北大巨蛋3日迎來首場正式棒球賽後，今天就傳出歌手泰勒絲 有望明年攻蛋開唱，台北市政府表示，此消息是傳聞，還沒有人提出舉辦演唱會的申請。

媒體報導，人氣歌手泰勒絲（Taylor Swift）明年3月或4月有望在台北大巨蛋開唱，引發關注。

國民黨 台北市議員詹為元今天在市政總質詢上詢問此事，台北市長蔣萬安回應，大巨蛋以舉辦棒球賽事為主，其他大型活動要依「臺北市大型群聚活動安全管理自治條例」等相關規定辦理。

台北市體育局長王泓翔補充，目前還沒有人提出舉辦演唱會的申請，且若要在大巨蛋舉辦體育賽事外的活動，都屬於臨時性活動，將在亞洲棒球錦標賽後積極討論具體使用辦法。

詹為元追問，所以泰勒絲是否有望抵台開唱。對此，台北市文化局長蔡詩萍回應，此事目前為傳聞，但未來若有機會，文化局將替流行音樂產業爭取這個場地。

王泓翔表示，知名藝人希望登上大巨蛋是台北市的光榮，將盡速邀集相關局處討論辦理規定。

至於大巨蛋何時會開放所有座位席次，王泓翔說，將會隨著賽事舉辦逐次遞增，希望最快明年3月間日職讀賣巨人成軍90週年紀念交流賽時可以做滿載測試，市府將督導遠雄盡快完成場地整備。