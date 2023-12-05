我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海理社安金、紅藍卡改革政見獲共和黨金主認可

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光

傳泰勒絲將訪台開唱 北市府：尚無辦演唱會申請

中央社記者陳昱婷、劉建邦台北5日電
傳泰勒絲有望明年到台北大巨蛋開唱。(路透)
傳泰勒絲有望明年到台北大巨蛋開唱。(路透)

作為體育場館的台北大巨蛋3日迎來首場正式棒球賽後，今天就傳出歌手泰勒絲有望明年攻蛋開唱，台北市政府表示，此消息是傳聞，還沒有人提出舉辦演唱會的申請。

媒體報導，人氣歌手泰勒絲（Taylor Swift）明年3月或4月有望在台北大巨蛋開唱，引發關注。

國民黨台北市議員詹為元今天在市政總質詢上詢問此事，台北市長蔣萬安回應，大巨蛋以舉辦棒球賽事為主，其他大型活動要依「臺北市大型群聚活動安全管理自治條例」等相關規定辦理。

台北市體育局長王泓翔補充，目前還沒有人提出舉辦演唱會的申請，且若要在大巨蛋舉辦體育賽事外的活動，都屬於臨時性活動，將在亞洲棒球錦標賽後積極討論具體使用辦法。

詹為元追問，所以泰勒絲是否有望抵台開唱。對此，台北市文化局長蔡詩萍回應，此事目前為傳聞，但未來若有機會，文化局將替流行音樂產業爭取這個場地。

王泓翔表示，知名藝人希望登上大巨蛋是台北市的光榮，將盡速邀集相關局處討論辦理規定。

至於大巨蛋何時會開放所有座位席次，王泓翔說，將會隨著賽事舉辦逐次遞增，希望最快明年3月間日職讀賣巨人成軍90週年紀念交流賽時可以做滿載測試，市府將督導遠雄盡快完成場地整備。

泰勒絲 國民黨

上一則

施明德住進加護病房 游盈隆：應可脫離險境

下一則

赴中國發展 台灣網路作家羅森傳遭重判逾12年

延伸閱讀

旅館和城市賺翻 「泰勒絲效應」震撼旅遊業

旅館和城市賺翻 「泰勒絲效應」震撼旅遊業
泰勒絲早就「婚」了？被爆和喬歐文離婚

泰勒絲早就「婚」了？被爆和喬歐文離婚
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷
泰勒絲身材變化有原因 名醫詳解這些因素是關鍵

泰勒絲身材變化有原因 名醫詳解這些因素是關鍵

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06

超人氣

更多 >
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議
紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫
逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人
仇亞？華人留學生走洛杉磯街頭 慘遭子彈「爆頭」

仇亞？華人留學生走洛杉磯街頭 慘遭子彈「爆頭」