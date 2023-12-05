審定吳欣盈國籍沒問題 立委：此舉是為了蕭美琴滅火

民眾黨總統參選人柯文哲（左）、民眾黨副總統參選人吳欣盈（右）。（聯合報系資料照）

民進黨 台灣副總統參選人蕭美琴、民眾黨台灣副總統參選人吳欣盈國籍問題引發討論，中選會今公布審定結果，各組參選人資格均符合規定，民眾黨立委邱臣遠、張其祿、陳琬惠表示，吳欣盈早就說過，但外界仍不斷炒作議題，選舉期間還是要恪守行政中立。

民眾黨立委陳琬惠表示，吳欣盈早就說明，並稱5日見真章，呼籲外界不要在選舉期間見縫插針，炒作非事實的新聞，帶風向，像台語諺語說的「見一個影，生一個仔」，應著重在政策，口水戰就讓它過去吧。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，蕭美琴、吳欣盈的國籍爭議，其實一直以來就是不同陣營的政治操作，中選會本來預告15日公布審查結果，現在提前公布，可以看出這般火速是為替蕭美琴的國籍爭議滅火。

邱臣遠表示，吳欣盈第一時間就回覆的很清楚，但中選會卻放任輿論，引發將近一周的新聞話題，呼籲選舉期間還是要恪守行政中立，依法行政，不要有過多政治力的干擾，特定陣營也不要刻意炒作相關議題，意圖影響選舉。