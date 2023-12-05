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台海若開戰恐現難民潮 與那國島民眾憂心無應對配套

中央社東京5日綜合外電報導
與那國島的居民進行防空演習。(路透)
與那國島的居民進行防空演習。(路透)

日本與那國島民眾鷺原尊吉回想1977年巧遇最後一批抵達的越南難民，當時4名男子渡海逾2000公里到日本最西端且有人居的與那國島，他憂心此景恐於台海開戰時重演。

路透報導，現年80歲的鷺原說，當時他是去檢查有無台灣偷渡犯時，在港口附近的自家商店發現這批越戰結束後逃離的越南人。

與那國島是日本最西端島嶼，行政區劃屬於沖繩縣八重山郡與那國町。

如今，部分與那國島居民憂心另一場可能的難民危機，怕人口不到1700人的當地難以負載。與那國島以西110公里就是台灣，目前台海正因北京當局頻頻以機、艦繞台和試射飛彈，讓兩岸關係緊張。

超過20名現、前任日本官員告訴路透，若北京武力犯台，成百甚至上千難民可能會企圖坐船逃往與那國島。然而日本政府目前沒有相關因應計畫，也沒聽進地方政府求助的聲音。

與那國町町長系數憲一對於中央政府什麼都不講的態度有微詞，稱「他們的嘴巴就像被膠帶貼住般」。町公所的公布欄中列舉出的幾項可能危機裡，就包含遭受颱風侵襲和當年越南難民湧入等狀況。

系數表示，他在內閣官房長官松野博一7月到訪當地之際直接求助，但未獲回應。日本政府之前僅表示「若大量難民湧入日本，相關政府部門會合作因應」。

路透採訪包含了解日本緊急計畫在內的9名現任與6名前任官員，當中一些人要求不具名。

他們指出，屆時台灣難民可能透過海路逃往日本，人數與導致難民的衝突性質其實都很難預測，日本政府也沒向大眾提及可能遇到這類情況。

海上保安廳相關人士透露，屆時狀況「可能出現數百艘船舶，多到中國可能難以封鎖」；還說由首相岸田文雄領導、松野博一執行事務的內閣官房有責任制定相關計畫。

一些現、前任官員認為，日本政府現在聚焦軍事建設而非複雜的跨部會人道因應計畫，然而後者仰賴中央與地方政府密切合作，做到查驗、運輸、提供食物、收容等，才有辦法應對屆時恐為日本前所未見的難民潮。

華府無黨派智庫「移民政策研究所」（MPI）引用的是對「難民」定義較日本政府更寬鬆的聯合國數字，顯示2022年約有1萬8000名難民抵達日本，大多數來自緬甸。時值俄烏與中東戰事的歐洲，德國收容逾200萬、波蘭收容約100萬難民，其中多為烏克蘭人。

美國國務院前日本處長馬赫（Kevin Maher）指出，日本政府必須做出政治性決策，決定是否接收可觀數量的難民，稱「儘管日本對於收容大量難民很消極，但現實是幾乎所有能漂的東西都可能跑到日本」。

熟悉日本事務的不具名美方官員表示，日本對是否在與那國島實施這類因應難民的計畫會很猶豫，因為這會讓中國認為日本正在為台海戰事做準備。

日本 越南 國務院

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