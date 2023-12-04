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蕭美琴：趙少康充滿仇恨 幾十年來論述都一樣

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨副總統參選人蕭美琴。記者劉柏均／攝影
民進黨副總統參選人蕭美琴。記者劉柏均／攝影

民進黨副總統參選人蕭美琴接受三立「鄭知道了」專訪，被問到對國民黨副總統參選人趙少康的印象？蕭美琴說，「他好像每天都在罵人，沒有挑起一些衝突對立不行，心中充滿了仇恨。」隨後主持人鄭弘儀問，趙少康搶盡了版面，妳還有看到侯友宜嗎？蕭美琴回：「在哪裡？」

主持人問，趙少康說有邀請辯論，但都沒有回應，是真的假的？蕭美琴說，「我手上並沒有收到什麼他直接來的邀請，但是我有提到，我們都要有分寸，今天我們是選備位元首，主帥的辯論還沒有喬好，我們就急著要上場？可能還是有一些先後順序。」

蕭美琴也說，如果這個主帥的辯論也都安排好了，要再討論到副手的部分，「我已經進廚房了，我就是直接面對。」

主持人問，開始準備了嗎？蕭美琴說，過去這三年半幾乎都是在處理國際事務，那對於基層、國內的一些政治議題稍微有一點距離，還是需要一點時間來熟悉適應，但是準備是非常的積極。也有信心能夠跟未來的賴清德總統一起來照顧台灣人民。

主持人問，怎麼看趙少康？蕭美琴答，趙少康口才很好，但是好像每天在罵人，好像台灣社會沒有挑起一些衝突對立不行， 「我的風格是跟他很不一樣。」

蕭美琴說，趙少康心中充滿著仇恨，但她覺得台灣人都很善良，希望有更大的包容，跟更大團結的力道。

主持人又問，趙少康心中充滿了仇恨，從哪裡看出來？蕭美琴說，「看他每天罵人就看得出來」。

蕭美琴說，當然趙少康口才也很好，也算是在政壇上翻滾多年的前輩，哪裡有爭議話題，哪裡可以有流量，哪裡可以上新聞，趙少康也都很會掌握，「可能他的流量的掌握，比我還強了一些；但是我覺得，我要參選備位元首，要爭取的不是流量，我要爭取的是國家的穩定，跟台灣人的團結。」

蕭美琴也說，趙少康每天的發言，包含對民進黨各種批判的用詞，數十年來都是同樣的論述，說民進黨上台，中華民國會消失等，但她認為，今天在捍衛中華民國的主權，讓台灣能夠更有實力，面對世界的過程裡面，國人之間有更大的包容力，會讓國家更強。

蕭美琴也表示，她年輕時，也比較衝一點，也當過熱血青年，但從政也二十幾年了，回台灣也快三十年了，自己也歷經滄桑，現在變得比較謹慎保守一些，但是她覺得，從政的人，對自己要有一些期許，「我們是公眾人物，對下一代都有責任，我們希望台灣的下一代有什麼樣的榜樣，我們就應該怎麼樣的期許自己。」

主持人問，趙少康搶盡了版面，妳還有看到侯友宜嗎？蕭美琴回：「在哪裡？」隨後她說，「我跟侯友宜的副手相較，可能我是比較低調的，但是沒有像侯友宜這麼低調。」

趙少康 侯友宜 民進黨

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