藍白合搓圓仔湯？朱馬侯柯列被告

藍白合政黨協商民調專家會議，經過5個小時的馬拉松式討論，國民黨和民眾黨雙方對誤差範圍的認知完全不同。（本報資料照片）

國民黨 與民眾黨日前上演高潮迭起的「藍白合」大戲，台獨團體「台灣國」理事長陳峻涵認為國民黨主席朱立倫與前總統馬英九力促藍白合，涉嫌違反正副總統選罷法「搓圓仔湯」，上月17日至台北地檢署告發朱、馬及當時尚未登記的國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲 等4人，北檢4日完成分案，將朱、馬、侯、柯4人暫列「選他」字案被告。

針對這項告發，馬英九辦公室質疑，把西方民主國家行之有年的政黨合作，當成「搓圓仔湯」去辦，民眾自有公評；國民黨則批評，民進黨 才是把司法搓成了政治的形狀。

國民黨發言人楊智伃指出，在民主國家中，為組織聯合政府進行政黨協商，早已行之有年。她以台灣政壇舉例，2014年台北市長選戰，民進黨當時與柯文哲達成政治協商的合作，禮讓柯參選台北市長；2011年蔡英文首度參選總統時，在最後一場總統電視辯論會中，也提出組織聯合政府的概念。

楊智伃批評，民進黨干預司法的行為，才真正是把司法當成湯圓隨便亂搓，抹黑國際民主國家常見聯合政府的政黨協商，「是把司法搓成了政治的形狀」。

侯友宜競辦發言人李利貞表示，尊重並配合司法調查；但國民黨在協商政黨合作時，沒有賄賂、沒有期約問題、也沒有不正利益交換，他們以國家安全和人民福祉為重，全力實現政黨輪替，民主政治運作不應被惡意抹黑，也呼籲政治黑手別干擾司法公正。

對於被列為選罷法「被告」，4日天人正在澎湖參訪的柯文哲聽到問題，立即做起招牌的抓頭手勢表示，「不要為了選舉炒新聞，浪費司法資源」。

柯文哲競辦發言人吳怡萱說，在野整合的過程中，民眾黨非常努力在替台灣的未來找解方，很遺憾這樣的討論在選戰白熱化時，變成特定人士利用司法操作的工具，浪費社會資源；民眾黨靜待司法釐清，不過「聯合政府、團結台灣」仍是民眾黨努力的方向，未來也不會背棄承諾，為台灣的下一代開創出更好的政治文化。

外界質疑北檢刻意在選前將上述4人改列被告。有北檢人員私下表示，是因陳峻涵告發後經分案流程後，適逢每個月底地檢署大量結案的「停止分案周」，北檢暫停分案，12月初上班日後才重新恢復分案；事涉重量級人物，全案交由檢肅黑金專組主任檢察官偵辦。

律師廖芳萱說，依「台灣高等檢察署所屬各地方檢察署及其檢察分署辦理他案應行注意事項」規定，檢方受理告訴、告發案件，若告訴人或告發人對於是否確有其人或其告訴、告發事實，是否涉及特定人有犯罪嫌疑，尚不明瞭，得分「他」案辦理。此案與選罷法有關，故為「選他」案。

他字案被告若隨著偵辦涉案程度增加，會轉為「偵」字案，視結果決定是否起訴；反之若查無犯罪嫌疑，則由檢方簽結。無論是偵辦「偵」字案或「他」字案，檢察官未必需傳喚被告、證人或其他關係人，一切視辦案需要個案判斷。實務上為避免這種「被告」身分造成困擾，對於他字案被告也會改以「通知」前來應訊，以免造成觀感不佳。