蕭美琴：參選不是爭取流量 是為國家穩定與人民團結

民進黨副總統參選人蕭美琴。(記者劉柏均／攝影)

民進黨 副總統參選人蕭美琴今天接受專訪、談到對台灣3組正副總統人選的看法時說，她參選備位元首，要爭取的不是流量，而是國家的穩定跟台灣人的團結；賴蕭配不是最完美的，但是最好的。

蕭美琴今天接受政論節目「鄭知道了」主持人鄭弘儀專訪。談到競爭對手國民黨總統參選人侯友宜 、副總統參選人趙少康 時，蕭美琴說，她自己也是新北市民，侯友宜曾以非常高的票數當選新北市長，大家期待侯友宜能照顧好市民，對新北市民是有承諾的，「現在一下子又要參選總統」。

蕭美琴表示，侯友宜曾當過警察，民眾對社會治安有些期待，但侯友宜當選後的各項民意指標，沒有反映在當初的高票數上；她認為，總統要代表台灣人民面對世界、是台灣的門面，要有清楚的治國方略，也要有過去的歷練做基礎。

對於是否辯論，蕭美琴說，她尚未收到趙少康的邀請，且「我們都要有分寸」，今天是選備位元首，如果主帥的辯論都安排好，要再來討論副手部分，「我已經進廚房了，我就是直接面對」。

蕭美琴指出，趙少康口才很好，是政壇前輩，但好像每天都在罵人、挑起社會衝突對立，感覺心中充滿仇恨，也很會掌握有流量的爭議話題；但她參選備位元首，「要爭取的不是流量，我要爭取的是國家的穩定跟台灣人的團結」。

另外，蕭美琴認為，民眾黨總統參選人柯文哲非常聰明、反應快，但國家元首不只要贏得台灣人民與國際社會信任，言論與主張要長期有一致性，是讓大家可預測的，面對複雜的外在環境時，大家要的是安定與穩定。

蕭美琴說，民眾黨副總統參選人吳欣盈受過很好的教育、對國際事務熱衷，但從政時間較短，不知道可能面對的政壇壓力有多大。

至於主持人問，吳欣盈在登記前3小時才被通知，是否太草率；她說，每個人都有每個人的風格，也許有的人覺得草率是正常，但對她來說，「這個草率，應該不是台灣人民所期待的決策模式」。

蕭美琴說，民進黨總統參選人賴清德在台南市長任內政績獲肯定、評鑑第1名，還被稱為「賴神」，但在侯友宜身上沒有看到這樣的市政表現，現在又要跳級參選總統，台灣人做事情要按部就班，有什麼樣歷練、再往下一步走，相信選民自有判斷。

蕭美琴指出，民進黨執政8年的經濟表現，在各種國際評比有亮眼成績，但不是每個人都能享受到經濟成長的果實，如何讓更多人受到照顧、資源更妥適分配，還有很多精進空間；就各組候選人來說，「賴蕭配」不是最完美的、但是最好的，是最穩健、最有能力的團隊。