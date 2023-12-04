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最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

聯合新聞網╱即時報導
(聯合報系資料照)
(聯合報系資料照)

2024年總統大選三腳督確定，根據《美麗島電子報》2日公布的最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度為37.8%、國民黨「侯康配」為29.5%、民眾黨「柯盈配」則為17.7%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，國民黨現在缺的就是年輕票和中間選民票。

吳子嘉昨（3）日在網路節目《董事長開講》中表示，目前侯友宜輸賴清德大約6、7個百分點，理論上屬於誤差值內，但目前來講就是落後，「只有一個方法，國民黨缺的就是兩種票，一個叫年輕票，一個叫中間選民」。

他建議，未來剩下41天，這段期間內應該讓國民黨的年輕人辦見面會，可能還有機會，「但如果是老派的人出來的話，現在國民黨三個選舉大咖侯友宜、趙少康、韓國瑜，他們對20歲至29歲年輕人的魅力，都輸給賴清德或柯文哲，或輸給蕭美琴」。

吳子嘉認為，依照目前情況，最後41天國民黨若想逆轉勝，能轉變的機會就在「年輕票」和「中間選民選票」當中。

侯友宜日前到宜蘭拜票，強調這次出來選舉是為了保護中華民國與台灣，他看到烏俄戰爭、以巴戰爭，戰爭說來就來，總統的責任就是絕對不能引起戰爭，連萬一的可能性都要避免。侯友宜並提及，有人說他這6個月為了藍白合委屈，其實8年來台灣人民面對低薪高房價、年輕人不敢婚生，才真正是受盡屈辱，他的小小委屈根本不算什麼。這一次，他要贏回中華民國、贏回人民的聲音。

國民黨 侯友宜 中華民國

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