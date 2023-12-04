紐約時報：年輕人關注生計 成台灣大選不可測變數

台灣年輕選民是左右2024大選結果的關鍵變數。(路透)

近幾個月來，台灣2024大選各黨關注焦點仍是兩岸問題。然而對年輕選民而言，住房、電信詐騙和投票年齡等攸關生計的議題，不僅是他們的主要考量，也是左右選舉結果的不可測變數。

紐約時報（New York Times）4日分析，年輕選民堪稱這場影響深遠選戰中的關鍵變數。許多台灣選民、特別是年齡在20多歲和30多歲的選民表示，他們已厭倦地緣政治議題，並渴望選戰更聚焦在內政。在採訪中，這些年輕選民提到住房成本上漲、收入成長緩慢和職業前景日益黯淡等問題，還有許多人對台灣兩大主要政黨民進黨 和國民黨 表示失望。

紐時指出，這種情緒有助推動第三勢力的崛起。台灣民眾黨之所以在民調 中獲得支持，部分原因在於人們（尤其是年輕人）對生計問題的不滿。民進黨與國民黨也提出了一系列政策，承諾應對這些憂慮。

年輕人最終選票流向，以及到底有多少人會投票，可能對明年1月13日的總統大選具有決定性的影響。根據官方數據，在2020年的上屆總統大選中，20多歲和30多歲台灣選民的投票率約7成，比例低於中、老年選民。政府估計，20至34歲民眾占台灣人口1/5。

在高雄念書、主修生物科技的25歲學生沈志翔（Shen Chihhsiang，音譯）說，「我們已經厭倦政黨間的分歧和口水戰。我擔心的不是難以改變的大國政治，我更關心的是畢業後能否找到工作、買得起房子。」

年輕選民的不滿，也凸顯出下屆政府將面臨解決壓力的部分議題。台灣以領先全球的半導體產業聞名，但在小公司裡，許多年輕勞工的收入相對較低，通貨膨脹可能吃掉小幅加薪，多個城市的房價也上漲。

民進黨總統參選人、現任副總統賴清德已連續數月在民調中領先，但他對國民黨參選人侯友宜的優勢已經縮小。在近日的民調中，民眾黨參選人柯文哲聲勢略有下滑，但他仍可能發揮決定性作用，吸引曾經投給民進黨的年輕選票。

國立政治大學政治學助理教授南樂（Lev Nachman）表示，根據他與台灣學生的焦點小組討論結果，「年輕人對柯文哲的支持，很大程度上並非出自對柯文哲本人及其政策的真心敬佩，而是出於挫敗感」。

他還說，「民進黨與國民黨同樣糟糕的想法，似乎已在許多年輕選民心中根深蒂固」。

根據「美麗島電子報」近期的民調結果，20至29歲受訪者中，有29%支持柯文哲與他的副手吳欣盈，呈現滑落，另有36%支持賴清德。其他民調也顯示類似趨勢，但專家認為，這樣的結果可能在選前數周發生變化。

另一方面，台灣青年民主協會理事長張育萌表示，對生計議題的關注並不代表台灣人不重視與中國發生衝突的風險。該組織上月主辦「2024總統大選青年論壇」，賴清德與柯文哲都在會中回答了年輕選民的問題。

張育萌在會後告訴媒體記者，「我認為年輕人仍高度關注國際議題」，比如兩岸關係，但「除此之外，他們也會關心其他各類議題」。

紐時表示，過去民進黨通常會贏得多數年輕選票，但在蔡英文總統執政2屆後，這個黨已稱不上新面孔。許多台灣年輕人也將主要反對黨國民黨視為一個包袱沉重、過度親中的政黨。

美國的台灣事務專家、北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）教授任雪麗（Shelley Rigger）指出，對於現在的台灣年輕選民來說，民進黨就是建制派，「不論這個黨原本計畫為年輕人做什麼，現在都應該已經做了。很多年輕人對經濟感到不滿」。

賴清德近來宣布了一系列青年政策，承諾增加就業機會並削減高昂住房成本，他也宣布前駐美代表蕭美琴為競選搭檔。多名專家認為，蕭美琴可能激發選民對民進黨的熱情。

蕭美琴在上月的記者會中矢言做得更多，以化解年輕人在就業、住房和環境議題上的焦慮。

家鄉在台南、目前在台北科技公司工作的林小姐告訴紐時，她尚未決定是否要返鄉投票，「當我看到政黨間的惡鬥，有時我會覺得我的這一票改變不了任何事情。」