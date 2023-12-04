COP28直擊／獨家專訪美參議員：應讓台灣坐上談判桌

加州參議員史騰，在氣候峰會參加多場周邊會議。(特派記者林奐成／杜拜採訪報導)

正在進行的聯合國 氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），周邊論壇的焦點之一是「全球碳交易市場」機制；記者在會場訪問加州 參議員史騰（Henry Stern），他分享加州實行碳市場多年的心得，並對台灣要如何參與全球氣候行動，提出看法。

台灣應該是否應獲准納入《巴黎氣候協定》，為抗暖做出貢獻？史騰坦承，他只是一個州的參議員，而這議題牽涉「國際政治」，他無法肯定解答為何，但他建議：「我認為應該要透過一些方法，將這些協定變得更為正式化（formalize），讓台灣能夠坐上談判桌。」

加州議員 分享碳市場路徑

隸屬民主黨的參議員史騰，今天參與西班牙館主辦的一場碳市場論壇，會後接受本報訪問時說，他曾在數年前造訪台灣，與執政黨、企業及能源部門會面，「我們現在看到台灣掀起一場（氣候）行動，碳交易市場真的浮現，這是激勵人心的現象」。

史騰所在的加州，2012年成立「加州碳排放限額與交易系統」（CCTP），是全球第4大碳排放交易系統，採用「總量管制與交易」，將加州450個排放源納入管理，並與加拿大魁北克省的總量管制交易系統相連。

對於台灣國內的碳權交易還沒有建立「總量管制與交易」，而是採用「自願減量額度交易」，史騰則表示，其實加州起初也是先採用自願性碳權交易，讓企業慢慢了解減碳 的重要，並熟悉碳市場運作，經過4到5年的「實驗」之後，最終導入總量管制與交易。

他強調，加州政府在成立強制性的總量管制碳市場時，對於那些一開始就加入自願性碳市場的公司，給予特別獎勵，「這等於是向市場釋出信號：如果你想成為減碳領導者，想要大幅減少排放，我們將給你免費的碳排放許可額度」。

史騰表示，碳交易的施行，從自願性市場開始也許不是壞事：「一步一步地建立碳市場，藉此訓練你們國內企業去減碳，最終變成他們擅長的事。」

史騰建議台灣 建立『次國家型的氣候協議』

台灣並非聯合國會員國，長期遭國際排除在氣候行動之外，史騰力挺台灣，表示我國有強大的科技與晶片業，可以透過「在能源部門持續創新」，將電網系統的去碳化做到極限，為減碳和氣候變遷做出貢獻。

史騰強調：「加州不是一個國家，也不是聯合國氣候公約的締約方，但是你可以建立『次國家型的氣候協議』（subnational agreement），這是一個很有力量的工具，例如加州政府與全球40個地方政府簽訂備忘錄，建立合作關係，我覺得很有幫助，這是一種次國家型的氣候行動。」