中歐峰會在即 北約前秘書長籲歐盟領袖表態挺台灣

北大西洋公約組織前秘書長拉斯穆森。(路透)

歐盟 領袖7日將在北京參加4年來首場中歐峰會。北大西洋公約組織前秘書長拉斯穆森指出，歐盟應在峰會上支持台灣，若對中國威脅台灣一事採溫和態度，未來會造成更大風險。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在英國金融時報（Financial Times）投書表示，這次會議在全球地緣政治混亂中召開，俄烏戰爭持續，以哈戰爭可能擴大成區域衝突，歐洲和中國都在努力應對困難的經濟狀況。面對這些挑戰，歐盟領袖可能傾向對北京採取寬容的路線，避免爭議性議題，並聚焦經濟合作，而這將會是個錯誤。

在貿易方面，歐盟終於看清中國構成的威脅。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將提升歐盟經濟安全視為她任內的招牌政策。她呼籲歐盟減少對中國控制的關鍵原材料的依賴，並將供應鏈多元化，消除來自中國的風險。

歐盟委員近期訪問中國時，對歐洲企業在中國市場沒有互惠准入表示遺憾，這導致歐盟對中國去年貿易逆差超過4000億歐元。

拉斯穆森表示，解決中國不公平的貿易行為，以及在關鍵領域過度依賴中國的問題，應該列入這次會議議程中。不過，中國侵犯人權和軍事挑釁等問題，也該列入議程。

他也說，最重要的是，歐盟領袖不能忽視中國對台灣的軍事挑釁。過去一年，中國人民解放軍海軍和空軍加強演習力度。

中國任何用武力改變台灣現狀的企圖，都會損害歐盟的價值觀和戰略利益。過去30年來，台灣已發展成為一個充滿活力的多元化民主國家，也是世界上最發達的經濟體之一，已成為區域的自由燈塔，與習近平 領導下侵略性日益增強、專制的中國形成鮮明對比。台灣公民很清楚，他們希望在沒有北京施壓的情況下決定自己的未來。歐盟領袖必須支持這項權利。

台灣海峽軍事升級將導致經濟混亂。全球60%以上海上貿易經過南海，若爆發重大衝突將衝擊全球。榮鼎集團（Rhodium Group）研究人員估算，台灣海峽的衝突可能會危及超過2兆美元的經濟活動，這將比中東和烏克蘭戰爭，甚至疫情造成的全球動盪還要嚴重。

如果中國真的奪取台灣控制權，將嚴重損害歐洲經濟利益。台灣生產全球60%以上半導體，以及約90%最先進的半導體。如果北京控制半導體生產，將掌控全球經濟，使歐洲政府和企業處於弱勢，歐盟領袖希望從中國獲得更多策略自主性的願景也會粉碎。

拉斯穆森表示，預防台灣海峽軍事升級應該成為歐盟的首要任務，美國已看清了危險，國會加強對台灣的軍事支持。美國總統拜登 也明確表示，如果台灣遭攻擊，美軍將保衛台灣。美國之前的戰略模糊已被戰略清晰取代，歐洲則不然。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）和捷克總統帕維爾（Petr Pavel）等一些歐盟領袖已經表態，反對中國挑釁行為，並支持台灣的民主。然而，其他領袖則不然。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾針對台灣議題說過，歐洲「絕不能捲入不屬於我們的危機」。儘管他後來試圖澄清，但北京收到的訊息是，民主世界對中國武力犯台一事立場分歧。

拉斯穆森呼籲，本週歐盟領袖必須一致明確表示，中國任何以武力改變台灣現狀的企圖，都將付出巨大代價。歐盟針對台灣議題對習近平明確表態，可能會讓北京當局短期不舒服，但長遠來看，保持沉默將使歐洲付出更大代價。