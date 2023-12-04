台海巡上尉和長官妻發生不倫 上司頭頂綠光氣炸了

台灣海巡署一名督察妻子出軌單位學弟，氣得督察對學弟提告索賠。圖為示意圖。（取自ingimage）

台灣海巡署某單位一名督察發現，去年1月間，妻子和同單位的上尉學弟認識，兩人發生多次不正關係，督察氣得對上尉學弟提告索賠50萬元台幣。法院審理後，法官認為上尉侵害督察配偶權，判他應賠38萬元台幣（約1.2萬美元）。

判決指出，督察和上尉學弟都任職同一海巡單位，督察和妻子趙女結婚6年，夫妻育有1子1女。去年1月間，上尉學弟因緣認識趙女，明知道趙女是督察之妻，仍展開熱烈追求。

從認識起至同年6月止，趙女和上尉至少在高雄租屋處發生三次關係，還曾留在家裡過夜，事後督察發現妻子出軌同事，氣得向分署長信箱陳情，上尉為了不讓督察追究，還自行列印悔過書認錯。

但督察不滿，認為上尉明知道趙女是她妻子，卻私下挑撥夫妻感情，還發生關係，對上尉提告索賠50萬元台幣，而趙女也向上尉提告妨害性自主，目前案件仍在偵辦中。

上尉挨告後反駁，稱悔過書是為了不讓督察追究才會寫下，他是在協調督察跟妻子的感情糾紛；上尉還列舉與趙女的五次會面，稱五次都沒有發生關係，都是在聽趙女訴苦、陪她聊天。

橋頭地院簡易庭審理時，法官調閱趙女提告的偵查卷宗，趙女稱上尉曾約她外出散心，當時聊到夫妻狀況她就一直哭，上尉有安慰、抱她，還有伸手摸她胸部跟下體，當時她說不要對方也停手，只是後面又掏出生殖器，她問「你是為了做這些行為才把我帶出來的嗎？」兩人馬上停手。

事隔一周後，趙女與上尉共赴汽車旅館，她在檢方偵訊時，坦承有與上尉發生性行為，並未受到強迫，「可能是覺得老公都出軌了，身體已經不重要」。

法官依據趙女在偵查庭供述，以及上尉接受海巡署調查的訪談內容，兩人說法大致雷同，且上尉也曾在內部調查時，承認曾與趙女在租屋處發生兩次關係，並於督察質問時，坦承自己跟趙女行為，並跟督察致歉。

法官綜合相關事證，認定上尉明知趙女是督察妻子，仍與她在租屋處、家中獨處相處，已超過有配偶之人與配偶以外友人間正當往來程度，判他應負損害賠償責任。可上訴。