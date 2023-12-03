我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇5死…2警被砍傷

蕭美琴仍有美國國籍？Hsiao Bi-Khim查到了

看見軍機天上飛心跳加快 韓國瑜：擺明是在備戰

記者徐白櫻／台東即時報導
韓國瑜今天在台東連跑三場競選活動，最終場是在豐安宮替區域立委參選人黃建賓助講，現場人潮爆滿。記者徐白櫻／攝影
韓國瑜今天在台東連跑三場競選活動，最終場是在豐安宮替區域立委參選人黃建賓助講，現場人潮爆滿。記者徐白櫻／攝影

高雄市前市長韓國瑜今天到台東連跑3場競選活動，每場人潮都爆滿。最終場是在台東市豐安宮替區域立委參選人黃建賓助講，韓以自身經驗為例，期勉台東要選出一位喇叭立委、造就彩色台東。韓國瑜批評民進黨賴清德的台獨立場，並分享前陣子帶家人來台東度假，看見軍機在天上飛，覺得心臟跳動加快，強調台灣選出的總統人選一定要愛和平、不要戰爭。

韓國瑜下午起連跑3場競選活動，3點20分先參加平地原民立委參選人黃仁競選總部成立大會，緊接趕赴玄武堂及豐安宮兩場廟口，賣力替立委參選人黃建賓助講，場場人潮都爆滿。

韓國瑜晚間在豐安宮表示，金門、馬祖、基隆、新竹、嘉義、宜蘭及台東等地全縣都只有一席立委，勉勵黃建賓以後要當一名「大喇叭立委」，不要當啞巴立委，當喇叭立委才能讓中央聽見地方聲音，台東將是彩色台東，不是黑白台東。

韓國瑜說，總統大選關係未來台灣命運，台東有志航基地，是重要軍事基地，前不久他帶家人來台東度假，光看見軍機在天上飛，開始覺得心臟跳動加快，需要這麼多軍機在飛嗎？不停地在飛，國防部不會告訴大家，這擺明是在備戰，所以台東立委及總統副總統一定要和平，絕對不能要戰爭。

韓國瑜提出3理由要民眾支持侯友宜、趙少康。第一、侯趙強烈主張兩岸關係建立在中華民國憲法下的九二共識，民進黨賴清德他們卻是提出台獨綱領，「我們很多孩子、孫子都在當兵，都是役男」，全世界只要戰爭會有大量青年死亡，烏克蘭已經死亡50萬人，年輕兵不夠，現在60歲以下要當兵，「所以我們選出的總統一定要愛和平不要戰爭」。

第二、要找回台灣清廉政治風氣，民進黨現在的貪汙腐敗不用國民黨講，李遠哲、魏耀乾等人提出批評，另外幫民進黨命名的創黨大老、住在台東鹿野的林正杰也說，民進黨貪汙嚴重、離譜。民眾期待民進黨清廉、勤政、愛鄉土，現在卻變成貪汙、腐敗、愛金錢，第三、侯友宜出身豬肉攤、趙少康家裡賣雞，鄉親要支持能苦民所苦的侯康配。

國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜（左二）今晚在豐安宮幫台東區域立委參選人黃建賓助...
國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜（左二）今晚在豐安宮幫台東區域立委參選人黃建賓助選。記者徐白櫻／攝影

韓國瑜 民進黨 賴清德

上一則

網紅問「可以被你吼一下嗎」賴清德1秒暴怒：絕不放過你

延伸閱讀

曝侯友宜私下問「你為什麼每天這麼快樂」 韓國瑜傳授小秘訣

曝侯友宜私下問「你為什麼每天這麼快樂」 韓國瑜傳授小秘訣
綠白酸「侯友宜遭架空」 趙少康嗆柯文哲：看好自己副手

綠白酸「侯友宜遭架空」 趙少康嗆柯文哲：看好自己副手
對柯建銘態度改變 姚立明酸柯P：恩將仇報

對柯建銘態度改變 姚立明酸柯P：恩將仇報
賴清德找網紅搶年輕票 游淑慧酸爆：連笑話也抄網路梗

賴清德找網紅搶年輕票 游淑慧酸爆：連笑話也抄網路梗

熱門新聞

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08
親民黨主席宋楚瑜（右2）26日在基隆市受訪時表示，國民黨、民進黨、民眾黨、親民黨，黨名都有「民」字，但有無把人民的事放在心中才是關鍵，不能黨名有「民」字，卻沒有把人民的心聲當一回事。（中央社）

藍白合破局戰犯是她？宋楚瑜：一群政客在搶位置

2023-11-26 12:44
國民黨副總統參選人趙少康今晚聽到時先說了一句誰啊？後來抬頭想了一下笑出來，「大概猜到了」，反正不會是國民黨總統參選人侯友宜。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱有人花2億美元要他當副手 趙少康：大概猜到了

2023-11-27 09:37

超人氣

更多 >
吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財

吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測
雷蒙多點名輝達：別為賺錢幫中國做晶片 籲美國國安勝過短期收入

雷蒙多點名輝達：別為賺錢幫中國做晶片 籲美國國安勝過短期收入
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說