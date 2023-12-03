看見軍機天上飛心跳加快 韓國瑜：擺明是在備戰

韓國瑜今天在台東連跑三場競選活動，最終場是在豐安宮替區域立委參選人黃建賓助講，現場人潮爆滿。記者徐白櫻／攝影

高雄市前市長韓國瑜 今天到台東連跑3場競選活動，每場人潮都爆滿。最終場是在台東市豐安宮替區域立委參選人黃建賓助講，韓以自身經驗為例，期勉台東要選出一位喇叭立委、造就彩色台東。韓國瑜批評民進黨賴清德 的台獨立場，並分享前陣子帶家人來台東度假，看見軍機在天上飛，覺得心臟跳動加快，強調台灣選出的總統人選一定要愛和平、不要戰爭。

韓國瑜下午起連跑3場競選活動，3點20分先參加平地原民立委參選人黃仁競選總部成立大會，緊接趕赴玄武堂及豐安宮兩場廟口，賣力替立委參選人黃建賓助講，場場人潮都爆滿。

韓國瑜晚間在豐安宮表示，金門、馬祖、基隆、新竹、嘉義、宜蘭及台東等地全縣都只有一席立委，勉勵黃建賓以後要當一名「大喇叭立委」，不要當啞巴立委，當喇叭立委才能讓中央聽見地方聲音，台東將是彩色台東，不是黑白台東。

韓國瑜說，總統大選關係未來台灣命運，台東有志航基地，是重要軍事基地，前不久他帶家人來台東度假，光看見軍機在天上飛，開始覺得心臟跳動加快，需要這麼多軍機在飛嗎？不停地在飛，國防部不會告訴大家，這擺明是在備戰，所以台東立委及總統副總統一定要和平，絕對不能要戰爭。

韓國瑜提出3理由要民眾支持侯友宜、趙少康。第一、侯趙強烈主張兩岸關係建立在中華民國憲法下的九二共識，民進黨賴清德他們卻是提出台獨綱領，「我們很多孩子、孫子都在當兵，都是役男」，全世界只要戰爭會有大量青年死亡，烏克蘭已經死亡50萬人，年輕兵不夠，現在60歲以下要當兵，「所以我們選出的總統一定要愛和平不要戰爭」。