網紅問「可以被你吼一下嗎」賴清德1秒暴怒：絕不放過你

民進黨總統參選人賴清德近日受邀參與YouTube訪談節目「驚奇玩起來AmazingTalker Show」。圖／賴清德競選辦公室提供

民進黨總統參選人賴清德 近日受邀參與YouTube 訪談節目「驚奇玩起來AmazingTalker Show」，與主持人Sandra、Eko暢談過去在哈佛求學如何學英文。賴清德也和主持人一起看賴過去在立院飆罵國民黨團阻擋預算 的影片，Sandra突要求賴清德「可以被你吼一下嗎」，賴清德一秒「暴怒」要Sandra別再嬉皮笑臉，「否則絕不放過你」，Sandra嚇得直呼「不想主持了」。

談到棒球時，賴清德疑似花了7分鐘說明前洋基投手王建民的伸卡球真的是武陵一絕，會平移往右飄移，還會下墜，讓Sandra回應「他（賴清德）眼睛發亮，真的是真愛」。

在遊戲環節時，進行「台灣冷知識」問答，被問到松山機場、桃園機場、馬公機場及金門機場何者位於最北邊，只有賴清德答「桃園機場」正確，Sandra問賴為什麼知道，賴說他擔任行政院長時有去盤點，其實桃園機場緯度比較高。

被問起哈佛求學經驗，賴清德坦言初次到國外唸書很受挫，花了幾個月才適應，尤其聽到標準美式英文、英式英文都很有壓力，笑稱自己比較喜歡「台式英文」。不過他認為，台灣大學教育與美國相比一樣自由，差別在於個別教授風格。他回憶在台大遇過「動物學」教授出題要大家「看鳥腳猜學名」，被同學掀起褲管問老師「你看我叫什麼名字」，反諷老師出題太為難，讓Sandra拍手大笑。

賴清德坦言，從政後陪伴家人的時間少很多，但一定會抽空出席孩子的重要場合，六日有空時也會約孩子看電影。他回憶擔任立委某天，工作行程路上看到學長牽著孩子，便暗自期盼周日趕快到來，才能與孩子相聚，結果發現當天就是周日，心裡忍不住一陣酸。

Eko也提到，台灣是YouTube亞洲發展最發達的地方之一，很多人透過YouTube創作、分享生活。賴清德認為，台灣難得擁有民主自由、開放尊重的環境，讓人人能夠發揮才能、盡情創作，誕生許多優秀的YouTuber與創作者。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，AmazingTalker Show 是非常知名的台灣YouTube雙語綜藝節目，賴清德也在節目中特別秀一段「英語球賽轉播」，展露幽默自然的一面，釋出節目預告就廣受好評，期盼藉此讓更多人看見不一樣的賴清德。