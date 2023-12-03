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網紅問「可以被你吼一下嗎」賴清德1秒暴怒：絕不放過你

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德近日受邀參與YouTube訪談節目「驚奇玩起來AmazingTalker Show」。圖／賴清德競選辦公室提供
民進黨總統參選人賴清德近日受邀參與YouTube訪談節目「驚奇玩起來AmazingTalker Show」。圖／賴清德競選辦公室提供

民進黨總統參選人賴清德近日受邀參與YouTube訪談節目「驚奇玩起來AmazingTalker Show」，與主持人Sandra、Eko暢談過去在哈佛求學如何學英文。賴清德也和主持人一起看賴過去在立院飆罵國民黨團阻擋預算的影片，Sandra突要求賴清德「可以被你吼一下嗎」，賴清德一秒「暴怒」要Sandra別再嬉皮笑臉，「否則絕不放過你」，Sandra嚇得直呼「不想主持了」。

談到棒球時，賴清德疑似花了7分鐘說明前洋基投手王建民的伸卡球真的是武陵一絕，會平移往右飄移，還會下墜，讓Sandra回應「他（賴清德）眼睛發亮，真的是真愛」。

在遊戲環節時，進行「台灣冷知識」問答，被問到松山機場、桃園機場、馬公機場及金門機場何者位於最北邊，只有賴清德答「桃園機場」正確，Sandra問賴為什麼知道，賴說他擔任行政院長時有去盤點，其實桃園機場緯度比較高。

被問起哈佛求學經驗，賴清德坦言初次到國外唸書很受挫，花了幾個月才適應，尤其聽到標準美式英文、英式英文都很有壓力，笑稱自己比較喜歡「台式英文」。不過他認為，台灣大學教育與美國相比一樣自由，差別在於個別教授風格。他回憶在台大遇過「動物學」教授出題要大家「看鳥腳猜學名」，被同學掀起褲管問老師「你看我叫什麼名字」，反諷老師出題太為難，讓Sandra拍手大笑。

賴清德坦言，從政後陪伴家人的時間少很多，但一定會抽空出席孩子的重要場合，六日有空時也會約孩子看電影。他回憶擔任立委某天，工作行程路上看到學長牽著孩子，便暗自期盼周日趕快到來，才能與孩子相聚，結果發現當天就是周日，心裡忍不住一陣酸。

Eko也提到，台灣是YouTube亞洲發展最發達的地方之一，很多人透過YouTube創作、分享生活。賴清德認為，台灣難得擁有民主自由、開放尊重的環境，讓人人能夠發揮才能、盡情創作，誕生許多優秀的YouTuber與創作者。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，AmazingTalker Show 是非常知名的台灣YouTube雙語綜藝節目，賴清德也在節目中特別秀一段「英語球賽轉播」，展露幽默自然的一面，釋出節目預告就廣受好評，期盼藉此讓更多人看見不一樣的賴清德。

賴清德 YouTube 預算

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