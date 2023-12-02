葛來儀指投書重點：有效嚇阻需具備可靠威懾與保證

美國學者葛來儀。記者賴昭穎／攝影

美國學者葛來儀等人日前投書指，民進黨總統參選人賴清德 當選應考慮凍結台獨黨綱。葛來儀今天晚間在社群平台X發文指出，遺憾看到自己的論述，被特定人士斷章取義；她強調，文章重點是，有效的嚇阻，需要具備可靠的威嚇和保證。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊11月30日，刊出葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Chen Weiss）與柯慶生（Thomas Christensen）等3位知名學者，以「台灣與嚇阻的真正源頭」為題聯名撰寫文章，引發台灣媒體以「呼籲賴清德考慮凍結台獨黨綱」為重點節錄刊發；國民黨 總統參選人侯友宜 則稱，乾脆放棄比較實在。

葛來儀晚間在X發文表示，遺憾看到自己及共同作者的論述，被特定人士斷章取義；她強調，文章的重點是，有效的嚇阻，需要具備可靠的威嚇和保證（The main point of the article is that effective deterrence requires both credible threats and assurances）。

葛來儀指出，總統蔡英文過去正確地追求強化國防戰力與維持現狀的政策，正如文章所述，副總統賴清德也承諾將延續此立場，重申蔡總統的四個堅持，並提出四大支柱以建立嚇阻力。

葛來儀表示，倘若侯友宜當選，建立嚇阻力也是關鍵，無論由誰掌權，台灣都須強化自身防衛能力。

葛來儀最後說，她是獨立學者，未試圖幫助任何特定候選人，但她非常關心台灣的未來，希望避免戰爭發生，期待政治人物與媒體不要斷章取義或曲解她的論述。