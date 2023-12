葛來儀指投書重點：有效嚇阻需具備可靠威懾與保證

美國學者葛來儀。記者賴昭穎/攝影

美國學者葛來儀等人日前投書指,民進黨總統參選人賴清德 當選應考慮凍結台獨黨綱。葛來儀今天晚間在社群平台X發文指出,遺憾看到自己的論述,被特定人士斷章取義;她強調,文章重點是,有效的嚇阻,需要具備可靠的威嚇和保證。

美國「外交事務」(Foreign Affairs)期刊11月30日,刊出葛來儀(Bonnie Glaser)、白潔曦(Jessica Chen Weiss)與柯慶生(Thomas Christensen)等3位知名學者,以「台灣與嚇阻的真正源頭」為題聯名撰寫文章,引發台灣媒體以「呼籲賴清德考慮凍結台獨黨綱」為重點節錄刊發;國民黨 總統參選人侯友宜 則稱,乾脆放棄比較實在。

葛來儀晚間在X發文表示,遺憾看到自己及共同作者的論述,被特定人士斷章取義;她強調,文章的重點是,有效的嚇阻,需要具備可靠的威嚇和保證(The main point of the article is that effective deterrence requires both credible threats and assurances)。

葛來儀指出,總統蔡英文過去正確地追求強化國防戰力與維持現狀的政策,正如文章所述,副總統賴清德也承諾將延續此立場,重申蔡總統的四個堅持,並提出四大支柱以建立嚇阻力。

葛來儀表示,倘若侯友宜當選,建立嚇阻力也是關鍵,無論由誰掌權,台灣都須強化自身防衛能力。

葛來儀最後說,她是獨立學者,未試圖幫助任何特定候選人,但她非常關心台灣的未來,希望避免戰爭發生,期待政治人物與媒體不要斷章取義或曲解她的論述。