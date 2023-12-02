我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲律賓規模7.6強震 當局警告恐發生毀滅性海嘯

紐約市年末封路 這些路段須注意

兩岸產業合作契機 專家曝「這產業」

記者林宸誼／台北即時報導
華南金創投資董事、資深產業顧問陳子昂。記者林宸誼／攝影
華南金創投資董事、資深產業顧問陳子昂。記者林宸誼／攝影

台灣內部對立，已成為兩岸政治風險，學者建議，台灣還是要與中國保有產業連結，才能保有安全。學者並建議朝著電動車、智慧城市產業發展合作，而避開兩岸競爭性高的晶片產業。

統一證券首席策略專家呂宗達，在「2024年國際兩岸政經形勢評估研討會」指出，台灣內部對立，已成為兩岸政治風險，兩岸現狀就是嚴峻，但台灣的產業若想要趨吉避凶，可以關注中國電動車，電動車將是中國全力發展的新製造業。

呂宗達表示，做為世界第二大經濟體，以往A股股王是貴州茅台，「那代表大陸都是酒鬼嗎，從大陸的角度來想多沒面子。」但如果電動車的心臟、電池是中國掌控，那電池製造商寧德時代若變成股王，代表未來的產業，可以由電動車取代房地產。

呂宗達提到，因為現在電動車的概念是物聯網、萬物相連，尤其華為手機的作業系統「鴻蒙」，實現萬物相連，車變成只是其中一個載體，將成為未來中國一個亮眼的名片。

華南金創投資董事、資深產業顧問陳子昂指出，中國是全球最大電動車市場，將成集中化趨勢，中國電動車產業已經進入淘汰潮，「如今20%的企業握有9成以上的市場，有些企業單季銷售量不到千輛，所以在大陸買電動車，最好買排銷量排名前十名，後續才有維修保障。」

陳子昂還提到，兩岸電動車產業優勢互補，中國的優勢在整車及系統，台灣則是晶片研究，尤其車用晶片強調品質、安全、可持續性，正是台廠強項，且台廠已躋身為特斯拉車廠的Tier 1供應商。因此陳子昂認為，兩岸產業合作新思維，中國車廠在研發及 IC 設計等前期階段可邀台灣相關業者加入供應鏈，尤其新興應用場域與需求可以合作發展，這也是兩岸企業家峰會及台灣各工商團體努力方向。

陳子昂坦言，聚焦車用電子商機，台商欲打入中國供應鏈，但成效不彰，截至 目前，台商尚未打入主要車廠供應鏈，目前僅是 Tier 3，不易成為 Tier 1，不易合作合資共同發展，尤其寧德時代支持、富士康注資的拜騰汽車，在融資失敗後宣告出局，因此台灣還是要加油。

統一證券首席策略專家呂忠達。記者林宸誼／攝影
統一證券首席策略專家呂忠達。記者林宸誼／攝影

電動車 供應鏈 晶片

上一則

賴清德若勝選 學者：兩岸最緊繃將在兩會後到520前夕

延伸閱讀

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功
電動車福音…密州底特律第14街 打造無線充電道路

電動車福音…密州底特律第14街 打造無線充電道路
消費者報導：電動車較汽油車不可靠 問題多8成

消費者報導：電動車較汽油車不可靠 問題多8成
消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

熱門新聞

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08

超人氣

更多 >
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功
跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂
中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了