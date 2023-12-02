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賴清德若勝選 學者：兩岸最緊繃將在兩會後到520前夕

記者林宸誼／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德。（本報系資料照片）
民進黨總統參選人賴清德。（本報系資料照片）

總統大選三足鼎立，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳2日表示，選前中國對台力度應不會太大，但民進黨總統參選人賴清德若勝選，兩岸關係最緊繃時間點，將落在明年3月全國兩會後到520前夕。大選後中共可能對台灣進行超過3天的封鎖式軍事演習、或封鎖台外島。

張五岳在政治大學國際關係研究中心舉辦「2024政經發展形勢研討會」指出，美、中都高度關注2024台灣大選，選舉的不同結果，也會促使北京在對台政策上採取不同的策略手段因應。

他認為，兩岸關係是否失控，相當大一部分取決於美中大國關係，目前美中尚稱穩定，兩岸在台灣大選前，應不會有重大危機出現。

張五岳提到，中共若對台採取文攻、武嚇、經貿進行施壓，主要要看選舉後的回應，第一個觀察點，將會落在2024年1月13日中國國台辦對選舉結果的回應，其後還有包括2024年對台工作會議，明年3月兩會期間最高領導人是否講話，以及兩會期間是否有相關立法等幾個觀察點，「因此中國兩會後到520前夕，兩岸關係最為緊繃」。

他指出，在文攻方面，目前中國已經對賴清德進行點名批判，未來在大選前後可能透過中台辦、中台辦國台辦負責人、中台辦國台辦授權聲明或人民日報評論員以上更高規格點名批判。

在武嚇方面，張五岳表示，大選後中共可能藉由共機、共艦大規模入侵到台24海浬鄰接區（應變區），也可能大規模對台灣進行超過3天的封鎖式軍事演習、或封鎖我外島。

在經濟制裁方面，他認為，基於欠缺政治互信基礎，不再對台讓利，針對台灣2509項銷中產品裁定貿易壁壘進行報復，未來是否針對ECFA 539項早收清單部分產品進行取消零關稅，甚而禁止台灣部份產品銷中，或針對台方對中高額貿易順差釋放出將採取必要作為。

全國兩會 中共 賴清德

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