民調：中國若侵台 72%美國人支持正式承認台灣

逾七成美國民眾認為，若是中國侵台，美國應該承認台灣。圖為眾院外交委員會主席麥考爾(左)今年4月訪問台灣，與蔡英文總統會面。(路透)

美國加州 雷根總統基金會與研究所11月30日公布年度國防調查結果，72%美國成人受訪者回答，若中國侵台，將支持美國正式承認台灣；15%則反對。

該調查有關前述的提問是：雖然中國官方政策稱台灣是中國一部分，但台灣數十年來獨立運作，若中國侵台，你將支持或反對美國如何協防台灣？支持經濟制裁中國的有69%；16%反對。支持運送更多軍備予台灣的有56%；28%反對。支持將航艦等美國軍事資產派往該地區的有58%；28%反對。支持設立禁航區的有53%；30%反對。

至於是否支持派美軍地面部隊協防台灣，46%支持；35%反對。而為嚇阻侵略，60%支持美國在台灣周邊加強軍事部署；25%反對。另有15%支持增加美國對台軍售，以達到嚇阻目的；28%反對。

這是第六年也是第六次的雷根國防調查，自10月27日至11月5日進行，共2506名美國成人受訪。

視中國為敵人 增至77%

此外，視中國為美國「敵人」的受訪者增至77%；當作美國盟友的有15%。相較於該調查2018年的結果，當時視中國為敵人的有55%；38%當作盟友。過半的51%也視中國為美國最大威脅，高於去年的43%與2018年的21%。

針對最擔心中國哪些方面的提問，20%回答軍事建設；20%回答侵犯人權，像新疆 維族穆斯林等少數族裔及宗教；17%最關切中國的外交政策；15%最擔心中國的經濟措施；10%擔心台灣遭中國威脅。

在美中軍事實力對比上，34%仍認為美國較強；28%覺得是中國；30%回答勢均力敵。在美中經濟實力對比上，回答美、中較強的分別是34%比28%。

受訪者對美國在全球的外交影響力更有信心，認為美方較強的有44%；覺得中方較強的僅15%。但在網路能力和人工智慧(AI)方面，較多受訪者回答中方較占優勢，分別是33%比24%；29%比26%。

在冷戰結束前後都被視為美國最大威脅的俄羅斯 ，則逐漸在受訪者心目中的分量減輕，已從去年的31%降至24%。另有65%認同華府決策者因俄烏戰爭而分散對中國威脅的關注。