侯友宜：當選成立特偵組專案查弊 還給人民清楚真相

國民黨總統參選人侯友宜。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統參選人侯友宜 、副總統參選人趙少康 今晚接受「中視新聞」主播哈遠儀專訪。侯友宜表示，他講過，當選總統上任半年內，將快速成立特偵組，成立查弊專案小組，快速的整合，快速的針對目標，把每個案子逐一審視清楚，還給人民一個清楚的真相，「這才是我們該做的」。

侯友宜表示，他之前就有講過，當選上任半年以內快速成立特偵組，針對每一個專案，每一個專案的特性不太一樣，他要調集全台灣各項不同領域的專業，集合起來，然後分批，譬如說高端炒股案，光電弊案，以及進口的缺蛋問題，這些專案有一些是雷同的，有一些是不一樣的，他要把跨區域，跨專業的領域集合起來，成立一個專門辦這個案子的專案小組，而且從頭到尾快速的整合，快速的針對目標，把案子快速的釐清楚。

侯友宜表示，不管高端封存30年，該打開就要打開，不管一人可以光蛋補助1.75億，為什麼會有這樣的得標的方式？為什麼幕後這些問題在哪裡？甚至雲豹、綠能 的問題，為什麼一人當獨董？那麼多間？或是一人當那麼多公司董事長？這些問題，「逐一逐一的把它審視清楚，還給人民一個清楚的一個真相，這才是我們該做的」。

侯友宜表示，他一定有決心，就像他以前在辦案，帶領一個專案小組，是跨所有領域，然後指揮官下決心一定要破。

針對是否有有開始物色帶領整個特偵組的關鍵人選？侯友宜表示，他現在已經有一個構思與想法，他在司法體系很久，哪一個司法檢察官辦案能力如何，司法警察，包括調查局、廉政署，哪一個人具有專業，可以把他們集合起來，可以統整成一個團隊，好好的把案子釐清、破案。

主持人問，但現在都查無實證簽結了，所以未來特偵組成立之後，還辦得下去，查得出來嗎？侯說，當然可以重啟 ，為什麼不能重。趙少康補充說，只要有事證，有新證據就可以。

針對查弊是否會影響能源供給及供電，侯友宜表示，他的能源政策絕對是要讓供電無虞，在他的任期裡面，一定讓核一、核二、 核三，在安全的無虞下能夠延役，更重要是核四，核四他會找國內外專家，好好的有一個高標準來審視，沒有問題，安全無虞了，他我會再重啟，因為要以核來減煤，然後讓乾淨能源能夠上來，當然再生能源還是要繼續做，再生能源以綠永續還是要做。

但侯友宜強調，發展再生能源同時，這麼多的弊案該查不查，還要繼續查，所以他一直在盯光電弊案，但絕對不會去影響到整個綠能的發電，弊案照常辦，查弊歸查弊，綠電發展不受影響。而且現在的再生能源有很多，也不是只有光電而已，也不是離岸風電而已，還有深海、洋流，還有地熱，還有很多的方式，甚至未來慢慢的小型核電廠，如果是穩定的，別的國家都可以用，台灣當然可以用。所以他的目標方向很清楚，查弊歸查弊，能源絕對不能缺，不然2025年一定會造成再度的大停電。