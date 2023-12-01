柯盈配民調居第三名 柯文哲稱關鍵在年輕人投票率

台灣民眾黨正副總統參選人柯文哲（圖）與吳欣盈、不分區立委提名人陳昭姿下午舉行聯合政策記者會，柯文哲接受媒體提問表示，他認為應該勇敢的揮別過去這種舊政治，讓台灣迎向新政治。記者葉信菉／攝影

總統大選倒數42天，民眾黨總統參選人柯文哲 跟副手吳欣盈登記參選後，近期多份民調 顯示暫居第三名。柯文哲今天接受 TVBS戰情室專訪表示，根據台灣的歷史，常常用一兩顆子彈、周子瑜事件，在短時間就能翻轉。柯文哲認為，總統選舉勝選的關鍵是年輕人，只要投票 率高，勝選機會就大。

總統副總統選舉日前截止登記，藍綠白三腳督態勢底定，柯文哲近期民調支持度從第二名滑落到第三名。柯文哲表示，民眾黨在媒體上太弱勢，科學上民調會掉，但不會掉這麼多；不過距離投票還有40幾天還很難講，因為台灣政治不穩定，像是2016年周子瑜事件可以刊出來，台灣很容易因為小事情有變化，選舉非常不可預測。

柯文哲說，選情短時間大翻轉不是正常社會，健康社會應該能夠可以有韌性，抵抗任何變化，不過，民調翻轉很快速，不是期待社會有怎麼改變，但過去經驗證明政局不穩定。

柯文直以棒球賽比喻，現在持續保持運動家精神，裁判還沒宣布比賽結束前，保持高昂鬥志，最後選舉決定勝敗關鍵年輕人投票率，就看能不能說服年輕人出來投票。

另外，柯文哲陣營原本預估競選經費要花2億多元，不希望超過3億元，但柯文哲認為，如果總統選舉花20億元是門票，準備100億元最剛好，這在開甚麼玩笑。民眾黨現在水位很低，已經快要破產，他的態度是缺多少再來募款。