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批民進黨政府腐敗無能 侯友宜嗆：不要再騙了

記者江婉儀／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今晚出席林德福競總成立大會。(記者江婉儀／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜今晚出席林德福競總成立大會。(記者江婉儀／攝影)

國民黨台灣總統參選人侯友宜今晚出席林德福競總成立大會，侯友宜致詞時砲火連連，先批蔡英文說戰爭不會來，卻調整義務役役期，批評政府貪汙腐敗，讓人民傷心不再信任，更嗆民進黨「不要老是販賣意識形態」。

侯友宜在活動最後抵達會場，現場支持者高喊總統好、國民黨勝利，侯友宜走進會場時，支持者搶著跟侯友宜握手。

侯友宜表示，賴清德、蔡英文最近又到處胡說戰爭不會來，但前段時間調整義務役役期，說要全力備戰，他問台下支持者「戰爭能賭嗎？和平能變成沿街叫賣的商品嗎？」這是不行的，不能讓戰爭有萬分之一發生的機會，這場戰役是台獨跟反台獨的戰爭，反台獨是避戰，台獨是引戰，避戰是總統的責任。

侯友宜說，他要讓子孫、人民繼續和平安定生活下去，愛台灣不是誰的權利，是每個人的該做的事，愛中華民國更是的本分，侯友宜問支持者「你的孩子過得好嗎？」民進黨執政快8年，現在高物價、高房價、高通膨，卻還是低薪，每個案子貪贓枉法，這些腐敗無能，民眾對政府傷心不再信任。

侯友宜表示，今天要求是政黨輪替，民進黨如果沒有貪汙腐敗，讓國家安全和平兩岸穩定走下去，國際上有地位，才不會叫他下台，但就是做到讓天怒人怨，要下台，應該學林德福，才是勤勞、清廉、打拚、愛鄉土，

「真的不要再騙了」，侯友宜批評，民進黨一下說非核家園，現在卻說緊急用電要用核電，又說科技用核電，民眾家裡停電是你家的事情，都在騙選票，他還被民進黨說是親中，誰有比他更愛中華民國，侯友宜講到此處情緒激動，對此不滿，更嗆「民進黨真的是瞎了眼睛」。

侯友宜接著說，民進黨不要老是販賣意識形態，呼籲民眾不要被騙，現在國家走到重要的紅綠燈路口，要把清廉的政府站起來，他一生當公務人員，腳踏實地、說到做到，要大家一起守護中華民國，用清廉打敗貪污，人民遠離戰爭，兩岸和平，創造中華民國的國際舞台，

侯友宜 民進黨 中華民國

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