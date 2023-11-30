駁國民黨批一黨獨大 蔡英文：每天鋪天蓋地批評我們

羅致政今晚辦姊妹後援會成立大會，蔡英文到場站台助講。記者張曼蘋／攝影

2024大選將至，民進黨 板橋立委參選人羅致政今晚辦姊妹後援會成立大會，蔡英文 總統到場站台助講，蔡英文表示，國會過半對總統來說非常重要，在野黨說民進黨一黨獨大，怎麼想都不是獨大，但還是每天鋪天蓋地批評我們，「我要說，沒有一黨獨大的事情，因為最大的是人民」。

羅致政致詞表示，4年前11月29日姐妹會成立大會，也是有蔡英文加持，今天總統再次為姐妹會加持，更是板橋最溫暖的地方，希望這溫度可以再擴散出去，讓全部板橋人感受到民進黨為台灣做的努力，他這8年擔任外交國防立委，他要代表板橋向國際發聲，板橋要更國際，台灣要走向世界。

蔡英文表示，2010年選新北市長，新北政見都是羅致政幫忙負責，後來沒選上就去當總統，羅致政繼續留下來經營板橋選區，好幾次問羅要不要入閣，但都被拒絕，堅持跟板橋人在一起。

蔡英文說，這幾年很多外國訪團來，因為全世界在意台灣，不是只有政治人物關心台灣，很多民主國家的人民也很關心台灣，台灣已經證明自己的價值，在許多困難壓力下，堅持走民主這條路，另外在全世界不可被取代的是晶片在台灣製造，若台灣不能持續供應世界，世界經濟會停擺，在全球供應鏈上，台灣有不可被取代性。

蔡英文還說，許多國家的船業運輸走過台灣東邊跟西邊，若台灣海域出問題，全球也會出問題，台灣有其地位在，大家都有最大共識要維持現狀，需要一個有經驗的團隊帶領台灣前進，這幾年做總統，很多時候需要國會幫忙，沒有預算 就無法做建設，台灣經濟發展就沒有基礎，對總統來說，國會過半非常重要。