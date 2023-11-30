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台選後中國終止ECFA？ 分析指機率不高：統戰途徑之一

記者陳宥菘／台北即時報導
政治大學東亞研究所、法務部調查局展望與探索雜誌社30日下午舉辦「2024總統大選前後大陸情勢與兩岸關係發展」學術研討會，與會專家學者於會後合影。（記者陳宥菘／攝影）
政治大學東亞研究所、法務部調查局展望與探索雜誌社30日下午舉辦「2024總統大選前後大陸情勢與兩岸關係發展」學術研討會，與會專家學者於會後合影。（記者陳宥菘／攝影）

中國對台接連祭出貿易壁壘調查、聚碳酸酯反傾銷調查，引發ECFA可能遭中國進一步終止的疑慮。專家分析指出，經貿是中國對台統合政策的途徑之一，又ECFA是中國對台統戰重大成果，中國喊停ECFA的機率不高。

政治大學東亞研究所、法務部調查局展望與探索雜誌社30日下午舉辦「2024總統大選前後大陸情勢與兩岸關係發展」學術研討會，從政治考量、經貿依賴、產業佈局等角度，解析選前中國對台經貿措施的目的、影響與因應。

展望與探索雜誌社研究員鄭光傑表示，中國透過經貿手段介選已非罕事，但過去經驗看來，難以影響台灣選民意向，因此貿易壁壘調查更多是因應台灣大選結果的「前置預備階段」，將視總統大選結果、下一屆台灣執政者，決定是否繼續讓利台灣，或以商逼政，讓台灣政府坐上談判桌。

至於終止ECFA有無可能是中國的手段？鄭光傑認為「機率不高」。他說明，經貿是中國對台統合政策的途徑之一，叫停ECFA不利於中國對台經貿戰略。

展望與探索雜誌社副發行人文瀚也認為，ECFA是中國對台統戰的重大成果，喊停ECFA等同過去十多年的工作「都白費了」，中國不會輕易放棄。

而從政治角度觀察，政大東亞所名譽教授丁樹範點出，中國若叫停ECFA，切斷兩岸關係的責任便在北京，而不在台北，「因為後果嚴重，他們做起來不敢這麼硬。」

鄭光傑進一步分析，若台灣下任執政黨不符中國對台政策路線，中國或將逐一檢視ECFA早收清單，收回讓利，對台灣中小企業與傳統產業，進行精準、靈活打擊，台灣貿易將承受重大壓力。

儘管數據顯示，ECFA早收清單占台灣出口至中國的貿易額度正在降低，台灣赴中投資金額也呈下滑趨勢，鄭光傑指出，貿易量體上，中國仍為台灣第一大出口地，加上傳統中小企業受益於ECFA早收清單甚多，台灣該如何平衡經貿利益與經濟安全，是下任執政者需要思考的課題。

中華經濟研究院第一所助研究員王國臣則提醒，若兩岸關係降到沒有貿易互動，中國攻打台灣便「沒有感情」也「不會痛」，因此某種程度上，台灣還是要與中國保有產業鍊結，才能保有安全。他並建議朝著電動車、智慧城市產業發展，而應避開高科技晶片產業。

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