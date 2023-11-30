美國移回晶片生產 蔡英文：台灣半導體生態系無法取代

蔡英文總統。記者余承翰／攝影

蔡英文 總統日前以視訊方式接受「紐約時報」舉辦的論壇專訪，被問到美國拜登政府將晶片 移回美國生產等議題，蔡英文說，台灣的價值不僅僅在於半導體製造，而是其他地方無法重建或取代台灣的半導體生態系。

記者問，台灣的晶片製造對全球至關重要。拜登政府將部分晶片生產移回美國視為首要之務，妳認為這對台美的戰略關係及其價值會造成什麼長期影響？蔡英文說，就目前而言，台灣將一些晶片製造移至美國的作法是協助友盟國家建立供應鏈 韌性，同時我們也能運用美國現有的資源，特別是人力資源和人才。

記者也問，從長期來看，是否擔心這會降低雙邊關係中台灣對於美國的價值？如果未來中國想要占領並統一台灣，美國是否更不可能前來協防，或者反而採取更積極的行動？

蔡英文說，台灣的價值不僅僅在於半導體製造，而是其他地方無法重建或取代我們的半導體生態系。因此，台灣相當有信心，其他地方無法取代台灣的產能以及產業的重要性。

記者也問，美國對台灣一直以來都是採取戰略模糊的政治立場。然而，美國總統拜登曾直言不諱地表示，將捍衛台灣。妳認為美國實際的政策是什麼？

蔡英文說，有注意到美國國內關於對台政策的討論日益增加。當今不同的團體對於最佳對台作為有不同的理解。然而，她想強調的是，首先台灣人民一如既往地對美國友人長期以來的堅定支持深表感謝；第二，台灣人民堅定致力於自我防衛，並清楚了解有責任捍衛自己的家園。

蔡英文說，美國的支持，除了政策聲明外，台美在眾多領域的合作，近年來已達歷史新高，另外也有不同的計畫，尤其是在安全層面，協助台灣應對所面臨之挑戰。除美國之外，放眼世界，國際社會對台灣的關注也日益增加。世人普遍意識到，台灣海峽的和平與穩定，對全球的安全與繁榮至關重要，這也要歸功於美國的呼籲及相關努力。

蔡英文說，這些都是台灣得到美國跨黨派及不同領域支持的明確例證，台灣對美國維護印太地區自由開放的承諾深具信心。

記者隨後提及，在美國，或者更廣泛地說，在西方，存在一個有關美國和其他國家企業的重要問題。多位執行長談論到是否應繼續與中國開展生意，想知道妳對此事的看法。美國企業與中國之間的商業關係是否讓您的處境變得更好或更糟？

蔡英文說，由於現今在中國經商比以前更具風險，西方企業可能希望在此區域尋找替代或額外的地點，「我們歡迎他們加深與台灣的連結。全球已經意識到供應鏈韌性的重要性，而具韌性及安全的供應鏈是強健經濟的支柱，台灣在這方面可以發揮極大的價值。」

蔡英文也說，過去40年，台美之間的緊密合作，使台灣在先進晶片製造上位居世界領先地位。台灣將繼續成為高度可靠、有效、安全的合作夥伴，且我們在全球供應鏈重組的角色有目共睹。

蔡英文也表示，近來，台灣也歡迎多家大型國際企業在台設立新廠或擴展業務，海外台商也紛紛回流投資台灣。憑藉雄厚的研發、創新和製造實力，期待與國際合作夥伴，當然包括美國，建立更深入及緊密的合作。