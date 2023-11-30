我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

民調：美民眾強烈支持軍援烏克蘭、以色列與台灣

美國移回晶片生產 蔡英文：台灣半導體生態系無法取代

記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者余承翰／攝影
蔡英文總統。記者余承翰／攝影

蔡英文總統日前以視訊方式接受「紐約時報」舉辦的論壇專訪，被問到美國拜登政府將晶片移回美國生產等議題，蔡英文說，台灣的價值不僅僅在於半導體製造，而是其他地方無法重建或取代台灣的半導體生態系。 

記者問，台灣的晶片製造對全球至關重要。拜登政府將部分晶片生產移回美國視為首要之務，妳認為這對台美的戰略關係及其價值會造成什麼長期影響？蔡英文說，就目前而言，台灣將一些晶片製造移至美國的作法是協助友盟國家建立供應鏈韌性，同時我們也能運用美國現有的資源，特別是人力資源和人才。

記者也問，從長期來看，是否擔心這會降低雙邊關係中台灣對於美國的價值？如果未來中國想要占領並統一台灣，美國是否更不可能前來協防，或者反而採取更積極的行動？

蔡英文說，台灣的價值不僅僅在於半導體製造，而是其他地方無法重建或取代我們的半導體生態系。因此，台灣相當有信心，其他地方無法取代台灣的產能以及產業的重要性。

記者也問，美國對台灣一直以來都是採取戰略模糊的政治立場。然而，美國總統拜登曾直言不諱地表示，將捍衛台灣。妳認為美國實際的政策是什麼？

蔡英文說，有注意到美國國內關於對台政策的討論日益增加。當今不同的團體對於最佳對台作為有不同的理解。然而，她想強調的是，首先台灣人民一如既往地對美國友人長期以來的堅定支持深表感謝；第二，台灣人民堅定致力於自我防衛，並清楚了解有責任捍衛自己的家園。

蔡英文說，美國的支持，除了政策聲明外，台美在眾多領域的合作，近年來已達歷史新高，另外也有不同的計畫，尤其是在安全層面，協助台灣應對所面臨之挑戰。除美國之外，放眼世界，國際社會對台灣的關注也日益增加。世人普遍意識到，台灣海峽的和平與穩定，對全球的安全與繁榮至關重要，這也要歸功於美國的呼籲及相關努力。

蔡英文說，這些都是台灣得到美國跨黨派及不同領域支持的明確例證，台灣對美國維護印太地區自由開放的承諾深具信心。

記者隨後提及，在美國，或者更廣泛地說，在西方，存在一個有關美國和其他國家企業的重要問題。多位執行長談論到是否應繼續與中國開展生意，想知道妳對此事的看法。美國企業與中國之間的商業關係是否讓您的處境變得更好或更糟？

蔡英文說，由於現今在中國經商比以前更具風險，西方企業可能希望在此區域尋找替代或額外的地點，「我們歡迎他們加深與台灣的連結。全球已經意識到供應鏈韌性的重要性，而具韌性及安全的供應鏈是強健經濟的支柱，台灣在這方面可以發揮極大的價值。」

蔡英文也說，過去40年，台美之間的緊密合作，使台灣在先進晶片製造上位居世界領先地位。台灣將繼續成為高度可靠、有效、安全的合作夥伴，且我們在全球供應鏈重組的角色有目共睹。

蔡英文也表示，近來，台灣也歡迎多家大型國際企業在台設立新廠或擴展業務，海外台商也紛紛回流投資台灣。憑藉雄厚的研發、創新和製造實力，期待與國際合作夥伴，當然包括美國，建立更深入及緊密的合作。

蔡英文 晶片 供應鏈

上一則

國籍身分惹議 吳欣盈：已放棄美國籍12/5見真章

延伸閱讀

習近平個人名義悼季辛吉 向拜登致唁電：傳承中美人民友好事業

習近平個人名義悼季辛吉 向拜登致唁電：傳承中美人民友好事業
密西西比州長獲選全美最不受歡迎州長 人氣還勝拜登

密西西比州長獲選全美最不受歡迎州長 人氣還勝拜登
黃仁勳：美晶片供應鏈獨立 至少再等10年

黃仁勳：美晶片供應鏈獨立 至少再等10年
紐時交易錄峰會／蔡英文：中國面臨內部挑戰 不是考慮犯台時機

紐時交易錄峰會／蔡英文：中國面臨內部挑戰 不是考慮犯台時機

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網
小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者

南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者
這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜

這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜