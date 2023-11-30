我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：美民眾強烈支持軍援烏克蘭、以色列與台灣

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

台灣大選倒數 旅美學者：中國影響趨於高明不容輕忽

中央社舊金山29日專電
學者表示，由於選民對政治不滿、假消息漫天飛舞、還有藍白合話題過去幾個月占據媒體版面等因素，這場選戰，賴清德並非如外傳躺著選。（中央社）
學者表示，由於選民對政治不滿、假消息漫天飛舞、還有藍白合話題過去幾個月占據媒體版面等因素，這場選戰，賴清德並非如外傳躺著選。（中央社）

智庫胡佛研究所今天邀請蘇巧寧和翁履中兩位旅美學者分析台灣大選，蘇巧寧強調，中國干預手法趨於高明，呼籲勿看輕中國的影響；翁履中認為，與之前選舉相較，中國因素此次較不顯著。

台灣大選倒數不到50天，根據美麗島電子報昨天公布的民調，民進黨賴蕭配支持度為36.3%居於第一、國民黨侯康配為31.0%、民眾黨柯吳配則為18.0%。

旅美學者蘇巧寧和翁履中今天在史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）分析選戰，不約而同提及這份民調。蘇巧寧說，儘管藍白合破局、蕭美琴登記參選，民進黨總統參選人賴清德並未因此取得大幅領先；但是在侯友宜執政的新北市，賴蕭配的支持度則高過侯康配，可視為國民黨的一個警訊。

她表示，由於選民對政治不滿、假消息漫天飛舞、還有藍白合話題過去幾個月占據媒體版面等因素，這場選戰，賴清德並非如外傳躺著選。接下來，鴻海創辦人郭台銘的動作、中國對台灣選舉的介入，以及正副總統參選人辯論都是關注焦點。

她認為，這個階段，「誰能犯越少錯誤，就越有可能獲得高分」，辯論會將對選民投票行為產生影響，「副總統人選在這次選舉中發揮核心作用」。翁履中也表示，此次的副總統辯論將會是一大看點。

翁履中指出，後期棄保效應是否發酵值得關注，綠營和藍營都必須謹慎衡量民眾黨支持者的動向，避免部分民眾黨支持者轉向投給對手；儘管各陣營都想搶攻年輕選票，年長選民對最終投票率具一定程度影響，選戰尚且難分軒輊。

被問及中國的角色，蘇巧寧表示，每場選舉都涉及中國、攸關民主，但她也關注到年輕世代希望透過選舉傳達情緒，因此影響選舉的因素不僅有單一面向。不過，她強調，中國干預選戰的手法越來越高明，若看輕中國影響是危險的。

翁履中認為，與之前選戰相比，中國因素這次似乎沒那麼顯著；侯友宜並非典型的國民黨政治人物，他與賴清德一樣，成長和經歷都代表著台灣故事，「中國牌在這次不好打」。他也指出，各陣營都強調提升台灣自我防禦能力的重要性。

蘇巧寧和翁履中分別擔任奧克蘭大學（Oakland University）通訊新聞及公共關係系副教授和薩姆休斯頓州立大學（Sam Houston State University）政治系副教授。台灣大選明年1月13日登場，牽動著美中台關係與兩岸關係的發展，國內煙硝味濃厚，美方智庫亦密切關注選情發展。

賴清德 國民黨 投票

上一則

分析：為了統戰 中國不會輕易切斷ECFA

下一則

國籍身分惹議 吳欣盈：已放棄美國籍12/5見真章

延伸閱讀

民進黨指侯友宜恐成溥儀 朱立倫：無聊的分化

民進黨指侯友宜恐成溥儀 朱立倫：無聊的分化
勞保年改 侯賴柯都主張續撥補 勞團批3人無新意

勞保年改 侯賴柯都主張續撥補 勞團批3人無新意
親綠民調：賴蕭配36.3%、侯康配31%、柯盈配18%

親綠民調：賴蕭配36.3%、侯康配31%、柯盈配18%
賴清德輔選幹部遭爆棄養子女 藍批綠委包庇

賴清德輔選幹部遭爆棄養子女 藍批綠委包庇

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網
小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注
南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者

南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者
季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統