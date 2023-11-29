我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

36年前返陸找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

股指收盤持平 挑戰全年高點

誰能媲美台灣國民甜點？饕客點「2項古早味」：必買

聯合新聞網／ 即時報導
台灣美食種類眾多，是許多外國人慕名而來的原因之一。圖為民眾逛夜市的畫面。（聯合報系資料照／記者陳正興攝影）
台灣美食種類眾多，是許多外國人慕名而來的原因之一。圖為民眾逛夜市的畫面。（聯合報系資料照／記者陳正興攝影）

台灣以美食聞名，許多外國客到台灣旅遊就是為了一嚐在地美味，更有人為此流連忘返，不時回味起台式料理的好滋味。一名網友發現，提拉米蘇堪稱是義大利的代表性甜點，走到哪裡都可以買到，讓他不禁好奇「最能代表台灣的國民甜點是什麼？」。文章掀起網友熱議，不少饕客都點名「2樣古早味甜點」，直呼是台灣基本款。

一名身為甜點控的網友在PTT發文，他發現義大利到處都可以吃到提拉米蘇，每次都被它綿滑的口感、濃郁的咖啡香氣誘惑，置身在嚐到美味甜點的幸福中。然而，原PO也不禁產生了一個想法，好奇詢問「如果義大利代表甜點是提拉米蘇，好奇大家覺得最能代表台灣的國民甜點是什麼？」

原PO認為，白糖粿及車輪餅雖然都是小時候會吃的食物，但也不是到真的很常吃，且因為現在販售的店家變少，要買到其實也不太容易，受好奇心驅使，便想問問其他網友們的看法。

文章掀起熱烈討論，饕客們也跳出來喊話，直言「2樣甜點」是國民甜點基本款，那就是雞蛋糕、車輪餅，「雞蛋糕、車輪餅是基本」、「絕對是車輪餅的啦」、「最愛雞蛋糕」、「巷口雞蛋糕，被香到不得不買」。

許多人也丟出自己的口袋名單，「小時候阿嬤會買菜燕」、「檸檬愛玉一票，小時候常吃的清爽點心」、「花生麻糬，噎到也要吃」、「紅龜粿」、「麵茶算不算甜品，哈哈哈哈哈」，也有網友分享個人看法，「如果飲料也算的話，肯定是珍奶」、「怎（麼）辦，看了好餓」、「我也愛提拉米蘇」。

雞蛋 義大利 咖啡

上一則

蔡英文：中國面臨內部難題 目前不太可能犯台

延伸閱讀

義大利最大規模黑手黨審判 207人共判刑2150年

義大利最大規模黑手黨審判 207人共判刑2150年
網球／辛納連戰連勝 率義大利擊敗澳洲奪台維斯盃

網球／辛納連戰連勝 率義大利擊敗澳洲奪台維斯盃
國際終止婦女受暴日 多國集會 義大利萬人上街響應

國際終止婦女受暴日 多國集會 義大利萬人上街響應
義大利國會友台協會致函INTERPOL 支持台灣參與

義大利國會友台協會致函INTERPOL 支持台灣參與

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元