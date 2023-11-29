我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

36年前返陸找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

股指收盤持平 挑戰全年高點

蔡英文：中國面臨內部難題 目前不太可能犯台

中央社紐約29日綜合外電報導
台灣總統蔡英文接受「紐約時報」舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪。（取自YouTube）
台灣總統蔡英文接受「紐約時報」舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪。（取自YouTube）

紐約時報舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）今天播放了台灣總統蔡英文的預錄訪問。她表示，中國目前正面臨內部難題，目前不太可能入侵台灣。

紐時「交易錄峰會」創立者暨特約編輯索肯（Andrew Ross Sorkin）在訪談中問及，在美國總統拜登與中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）會面後，蔡總統此刻如何評估中國入侵台灣的風險？

蔡英文指出，台灣確實面臨加劇的軍事、脅迫、灰色地帶衝突行動、網路攻擊及資訊操縱，面臨這樣的威脅，台灣民眾仍保持冷静，一些評論家甚至指出「我們可能太過冷靜」。

蔡英文接著說，但事實上，台灣人民清楚這些情況，而「我們繼續竭盡所能，強化我們的防衛能力及社會韌性」。

索肯問及，習近平一再提到他統一台灣的意圖，但他稱想要透過和平的方式，蔡英文如何看待？

蔡英文說，她認為，中國領導層此刻正因內部難題而不知所措，或許這不是中國考慮對台灣發動大規模入侵的時機。

索肯問說，這是因為中國目前正面臨國內經濟難題嗎？

蔡英文回應說，主要因為中國正面臨內部的經濟、財政及政治難題，而且也因為國際社會表明，戰爭並非選項，和平及穩定符合各方利益。

索肯還問說，台灣晶片製造對全球至關重要，拜登政府將部分晶片生產移至美國視為首要之務，如何看待這對美台長期關係、以及對雙方戰略關係重要性的影響？

蔡英文提及，她認為，美國對台灣晶片製造能力的相關舉措，對台灣而言，此刻是有利的，就建立供應鏈韌性而言，在某種意義上「我們正幫助自己的盟邦及朋友，與此同時，我們也能使用在美國的可用資源，尤其是人力資源及人才」。

蔡英文 晶片 拜登

上一則

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

下一則

誰能媲美台灣國民甜點？饕客點「2項古早味」：必買

延伸閱讀

提振經濟 中媒：習近平在上海視察調研

提振經濟 中媒：習近平在上海視察調研
蕭美琴獲准辭職 駐美新代表等蔡英文翻牌

蕭美琴獲准辭職 駐美新代表等蔡英文翻牌
蓋拉格：別想只靠經濟困境來嚇阻北京侵略

蓋拉格：別想只靠經濟困境來嚇阻北京侵略
馬英九：倫敦政經學院已公布蔡英文博士論文不存在

馬英九：倫敦政經學院已公布蔡英文博士論文不存在

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元