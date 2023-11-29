我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股指收盤持平 挑戰全年高點

被中國關押3年 成蕾警告赴中風險、建議赴台學中文

綠高層：侯友宜爬到第二 選戰回歸藍綠對決常態

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長許立明表示，侯友宜支持度爬升至第二名，選戰回歸藍綠對決常態。本報系資料照
民進黨秘書長許立明表示，侯友宜支持度爬升至第二名，選戰回歸藍綠對決常態。本報系資料照

據轉述，民進黨秘書長許立明今天在民進黨中常會指出，根據內部民調，從上周至今，藍營支持者表態率超高，目前聲勢的確比較強，也使得民調結構回歸到藍綠對壘的正常結構。民進黨人士透露，國民黨總統參選人侯友宜超車民眾黨總統參選人柯文哲，但沒有超越民進黨總統參選人賴清德。

據轉述，許立明在黨務報告時表示，藍白到星期五登記截止後，幾乎都呈現藍白陣營表態率非常高的狀態。經分析發現，藍營的表態率非常高，意即藍營的支持者還在亢奮階段，聲量隨之較大，目前看起來，藍營的聲勢的確比較強，某種程度上，藍白的二、三名地位翻轉了。

民進黨人士說，回歸常軌的意思是，兩軍對壘回歸藍綠。根據長期觀察趨勢，政黨實力仍是重要的總統大選指標，民眾黨區域立委提名11席，柯文哲連行程都排不太出來，所謂地方實力就是這樣，加成效果下，使得藍營近期表態率超高。許立明表示，面對三咖督選舉，民進黨仍要謹慎面對的是兩面作戰，謹慎處理各個議題攻防。

據轉述，許立明會中談及，侯友宜邀請趙少康擔任副手，幾乎全盤接受戰鬥藍向中國傾斜的主張，包括重啟服貿、貨貿談判，以及主張開放陸生來台就業等，一步步想要把台灣鎖回中國的傾向特別明顯。

許立明說，台股大盤昨天收盤指數，超越香港恆生指數，是近30年來首見，代表這7年多來全體台灣人民的努力，以及政府執政的努力，同時證明蔡英文帶領台灣走向世界，而不是走回中國，使台灣在經濟、股市上面可以獲得如此亮麗的成績。

民進黨 民調 侯友宜

上一則

台大碩博生淪廉價勞工 入不敷出…逾3成需兼2份以上工作

下一則

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

延伸閱讀

賴蕭配聲量遠遜柯吳、侯康 「美德贏台灣」淪同溫層自嗨

賴蕭配聲量遠遜柯吳、侯康 「美德贏台灣」淪同溫層自嗨
「侯康配」若當選 趙少康：民眾黨可入閣

「侯康配」若當選 趙少康：民眾黨可入閣
民進黨批傾中 侯辦嗆賴敢喊停ECFA

民進黨批傾中 侯辦嗆賴敢喊停ECFA
侯康配迎回士氣 但距離贏得勝選還很遠

侯康配迎回士氣 但距離贏得勝選還很遠

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂
最後1里路…卡特夫人悼念式 進入臨終關懷的卡特堅持出席

最後1里路…卡特夫人悼念式 進入臨終關懷的卡特堅持出席
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義