綠高層：侯友宜爬到第二 選戰回歸藍綠對決常態

民進黨秘書長許立明表示，侯友宜支持度爬升至第二名，選戰回歸藍綠對決常態。本報系資料照

據轉述，民進黨 秘書長許立明今天在民進黨中常會指出，根據內部民調 ，從上周至今，藍營支持者表態率超高，目前聲勢的確比較強，也使得民調結構回歸到藍綠對壘的正常結構。民進黨人士透露，國民黨總統參選人侯友宜 超車民眾黨總統參選人柯文哲，但沒有超越民進黨總統參選人賴清德。

據轉述，許立明在黨務報告時表示，藍白到星期五登記截止後，幾乎都呈現藍白陣營表態率非常高的狀態。經分析發現，藍營的表態率非常高，意即藍營的支持者還在亢奮階段，聲量隨之較大，目前看起來，藍營的聲勢的確比較強，某種程度上，藍白的二、三名地位翻轉了。

民進黨人士說，回歸常軌的意思是，兩軍對壘回歸藍綠。根據長期觀察趨勢，政黨實力仍是重要的總統大選指標，民眾黨區域立委提名11席，柯文哲連行程都排不太出來，所謂地方實力就是這樣，加成效果下，使得藍營近期表態率超高。許立明表示，面對三咖督選舉，民進黨仍要謹慎面對的是兩面作戰，謹慎處理各個議題攻防。

據轉述，許立明會中談及，侯友宜邀請趙少康擔任副手，幾乎全盤接受戰鬥藍向中國傾斜的主張，包括重啟服貿、貨貿談判，以及主張開放陸生來台就業等，一步步想要把台灣鎖回中國的傾向特別明顯。

許立明說，台股大盤昨天收盤指數，超越香港恆生指數，是近30年來首見，代表這7年多來全體台灣人民的努力，以及政府執政的努力，同時證明蔡英文帶領台灣走向世界，而不是走回中國，使台灣在經濟、股市上面可以獲得如此亮麗的成績。