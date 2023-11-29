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台大碩博生淪廉價勞工 入不敷出…逾3成需兼2份以上工作

記者許維寧／台北即時報導
根據2022年台大研究生收支與勞動調查報告，台大約有近1.5萬名研究生，但多面臨低時薪、高工時等勞動困境。聯合報系資料照片
根據2022年台大研究生收支與勞動調查報告，台大約有近1.5萬名研究生，但多面臨低時薪、高工時等勞動困境。聯合報系資料照片

國立台灣大學研究生協會日前發布「2022年台大研究生收支與勞動調查報告」，報告指出，台大約有近1.5萬名研究生，但多面臨低時薪、高工時等勞動困境，使三成以上的博、碩士生需要兼職2份以上工作，但校內仍約有15.5%博士生、25.6%碩士生入不敷出。

台大研究生協會表示，近年物價攀升，但教學助理薪資卻始終維持在2010年水準，部分學生面臨勞動權益受損的困境。因此，110學年2學期間，由時任第53屆會長江昱霆與其團隊向校內博碩士生發放問卷，回收4341份有效問卷，了解研究生的各種困境。

調查結果顯示，校內15.5%博士生面對入不敷出問題，每月總收入平均為1萬909元，每月總支出平均為2萬5550元，加上他人給予的生活費後，平均每月仍不足1萬1811元。入不敷出且有從事校內工作的博士生中，校內工作時數為每月平均75小時，換算工作時薪僅每月平均時薪為159元。

至於碩士生部分，校內更有25.6%的碩士生有入不敷出的困境，每月總收入平均為5385元，每月總支出平均為1萬8147元，加上他人給予的生活費後，平均每月仍不足6246元。在入不敷出且有從事校內工作的碩士生中，校內工作時數每月平均82小時，換算工作時薪僅每月平均時薪為83元。

研究生協會指出，校內低工資、高工時的勞動條件，使三成以上的博碩士生需要兼職2份以上的工作，且即便如此，仍有一定比例學生入不敷出。特別是博士生在投入研究同時，若仍需要花大量時間工作以維持基本生活開銷，恐無法具備基本研究品質，導致畢業時間增長、學術高齡化，甚至降低學生投入碩博班的意願。

研究生協會現任會長黃種賢表示，將以調查報告為基礎持續推動助教調薪，解決同工不同酬問題、建立與物價水準掛鉤的調薪機制等。也呼籲校方應積極為研究生，尤其是博士生增設足夠的獎助學金，確保學生生活無虞，具備足夠的研究能量與產出。

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