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賴蕭配聲量遠遜柯吳、侯康 「美德贏台灣」淪同溫層自嗨

記者蔡晉宇／台北即時報導
TPOC台灣議題研究中心透過大數據分析指出，賴蕭配網路聲量最低。圖／TPOC台灣議題研究中心提供
TPOC台灣議題研究中心透過大數據分析指出，賴蕭配網路聲量最低。圖／TPOC台灣議題研究中心提供

總統選戰三組正副手搭配底定，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年11月10日至11月27日的網路輿情數據資料，分析賴蕭配、侯康配、柯吳配的網路聲量走勢。結果發現，賴蕭配在20日賴清德宣布副手為駐美代表蕭美琴當天，聲量飆增至4.5萬多則，但邊際效用遞減快速，幾乎只有一日行情，一周內就「消風」至2.7萬則左右，不如其他兩組參選人。

TPOC台灣議題研究中心指出，賴蕭配自20日以來，每日平均聲量只有3.3萬則。而侯友宜直到24日候選人登記最後一天，宣布由中廣董事長趙少康擔任副手，「侯康配」單日聲量暴漲飆破13.1萬多則，隨後兩天也分別有9萬多、6萬多則聲量，以平均每日8.6萬則聲量遠超賴蕭配。

TPOC台灣議題研究中心表示，柯文哲方面，24日宣布由現任不分區立委吳欣盈擔任副手當天，「柯吳配」單日聲量超過14萬則，略高於侯陣營，隨後兩天也維持8萬多則聲量，自24日以來柯吳配平均聲量為每日9.7萬則，是三腳督中之冠。整體而言，侯友宜在宣布趙少康為副手後，聲量漲幅高達259％，而最早宣布副手為蕭美琴的賴清德，聲量漲幅只有90％，聲量表現相形失色。

TPOC台灣議題研究中心指出，賴蕭配聲量慘遭狠甩，原因何在？進一步分析綠營臉書同溫層社群近期正在操作哪些議題，網路調查結果揭露，綠營支持者響應賴清德號召，呼籲「選對的人，走對的路」聲量佔比最高，高達15％；其次則是蕭美琴重回立法院，民進黨立委們紛紛合影發文「歡迎蕭美琴回娘家」，聲量佔比14％；第三名是批評國民黨、民眾黨副總統參選人趙少康、吳欣盈的相關討論，佔比11％；同樣佔比11％的還有，跟風網紅「Cheap」掀起的台南牛肉湯之亂，聲援台南牛肉湯的相關文章。

TPOC台灣議題研究中心表示，由此可見，不少綠營支持者對「賴蕭配」出場大感振奮，然而，根據前述網路聲量總調查，儘管綠營同溫層一片歡騰，但並未對賴蕭配整體的網路聲量有明顯助益，這幾波社群操作，恐怕只淪為同溫層內部「自嗨」，向外擴散效果有限，無法打動中間和年輕選民的心。

賴清德 趙少康 侯友宜

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