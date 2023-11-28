舉情侶分手案例 游淑慧嘆：藍白承認結束 才能擁抱開始
藍白合爆分手擂台後，仍爆出戰火，國民黨台北市大同士林立委參選人游淑慧也在臉書分享一齣真實的分手戲碼，她說，這樣子的人跟遺憾，好像常常有，鄉土劇也常出現，呼籲藍白之間「承認結束，才能擁抱開始」。
游淑慧說，以前有個室友，每次和男友吵架，男友會哄、會讓，而她則會把分手掛嘴巴…也會跟別人說自己條件比男方好，覺得是男生高攀。男生常常忍忍就算了，當兩人論及婚嫁時，雙方在結婚條件和婚後生活都出現爭議，除了女生反覆外，女方的親友也陸續有些意見和條件。
「勸她單身比較好啦、要求先把房子過戶、婚後要拿到經濟主導權、不與公婆住等等。」游淑慧表示，男方親友聽到這些，也開始覺得這樣的交往、這樣的婚姻，未來一定會出問題，於是也猶豫勸阻。壓倒駱駝的最後一根稻草是，女生拉了另一個男生出來，告訴男生說：「快決定，要不要答應，追我的人很多，否則我要跟他在一起。」
游淑慧說，這已經超過一段感情可以容忍的範圍，於是男生放手了。男生放手後，努力放下、也走了出去；結果女生，反而走不出去了。不斷責怪男生欺騙感情、不負責任，她的親友也輪番上陣指控男生是渣男。旁觀者看了也很唏噓，其實大家都知道怎麼回事，何必呢？
游淑慧指出，現在兩人都有了自己的新對象，應該各自經營自己的生活，女生卻仍認真的恨前任，自我說服「錯不在我」但分了就分了，對與錯都回不去了，如果不走出去，一直活在悔與恨中，意義不大。游淑慧說，唏噓故事分享，要更懂珍惜。
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