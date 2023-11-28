舉情侶分手案例 游淑慧嘆：藍白承認結束 才能擁抱開始

藍白在野整合會談在君悅飯店進行，最後不歡而散。(本報資料照片)

藍白合爆分手擂台後，仍爆出戰火，國民黨 台北市大同士林立委參選人游淑慧也在臉書 分享一齣真實的分手戲碼，她說，這樣子的人跟遺憾，好像常常有，鄉土劇也常出現，呼籲藍白之間「承認結束，才能擁抱開始」。

游淑慧說，以前有個室友，每次和男友吵架，男友會哄、會讓，而她則會把分手掛嘴巴…也會跟別人說自己條件比男方好，覺得是男生高攀。男生常常忍忍就算了，當兩人論及婚嫁時，雙方在結婚條件和婚後生活都出現爭議，除了女生反覆外，女方的親友也陸續有些意見和條件。

「勸她單身比較好啦、要求先把房子過戶、婚後要拿到經濟主導權、不與公婆住等等。」游淑慧表示，男方親友聽到這些，也開始覺得這樣的交往、這樣的婚姻，未來一定會出問題，於是也猶豫勸阻。壓倒駱駝的最後一根稻草是，女生拉了另一個男生出來，告訴男生說：「快決定，要不要答應，追我的人很多，否則我要跟他在一起。」

游淑慧說，這已經超過一段感情可以容忍的範圍，於是男生放手了。男生放手後，努力放下、也走了出去；結果女生，反而走不出去了。不斷責怪男生欺騙感情、不負責任，她的親友也輪番上陣指控男生是渣男。旁觀者看了也很唏噓，其實大家都知道怎麼回事，何必呢？

游淑慧指出，現在兩人都有了自己的新對象，應該各自經營自己的生活，女生卻仍認真的恨前任，自我說服「錯不在我」但分了就分了，對與錯都回不去了，如果不走出去，一直活在悔與恨中，意義不大。游淑慧說，唏噓故事分享，要更懂珍惜。