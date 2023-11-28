台灣最佳品牌前10名價值逾百億美元 華碩蟬聯冠軍

經濟部主辦的2023台灣最佳國際品牌價值今天公布名單，華碩、趨勢科技及聯發科獲得前3名，華碩更是蟬聯榜首。。圖為亞旭電腦新北總部辦公室。（中央社）

經濟部主辦的2023台灣最佳國際品牌價值今天公布名單，華碩、趨勢科技及聯發科獲得前3名，華碩更是蟬聯榜首。經濟部表示，今年前25名總體價值達138.42億美元，較去年成長5%，其中前10大品牌價值累計逾100億美元。

台灣最佳國際品牌價值調查由經濟部產業發展署主辦，委託國際權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價，兼顧量化財務分析與品牌經營管理面向的質化構面分析，從國際視野協助台灣企業評估自身品牌價值。

觀察今年榜單前10名企業，依序為華碩電腦、趨勢科技、聯發科技、旺旺食品、研華電腦、巨大機械、宏碁 公司、國泰金控、中信金控及台達電子，前10大品牌價值累計逾100億美元。

經濟部產發署發布新聞稿表示，今年華碩持續蟬聯榜首，聯發科透過升級前瞻技術與全球客戶強化合作，品牌價值成長率高達33%，成長幅度居冠。

產發署進一步指出，在工業製造領域，品牌推升供應鏈 韌性與永續發展，展現強勁成長力道，以中鼎為例，透過深化綠色工程，提升品牌信任度再次入榜。科技領域方面，因應AIoT、5G 等發展，研華、台達電、元太科技等皆有雙位數增幅的亮眼表現。

產發署歸納，今年台灣各領域品牌發展有6大關鍵議題，包括科技領域著眼於「無線生態、顛覆邊界」，電子消費領域著墨「虛實融合、數位賦能」，運動健康領域品牌疫後邁向「戶外體驗 X 身心平衡」發展

工業製造領域品牌全面邁入智慧製造時代，實踐「智能韌性、永續未來」，食品零售領域推升「精準需求、綠色消費」，金融服務領域品牌以數位轉型引領創新服務，融合資安防護促進信任度，致力「鞏固信任、互動創新」。

根據今年品牌價值調查結果，2023年度品牌趨勢關鍵字為「Redefine：Non-Stop Evolving」，顯示全球產業在快速變遷環境下，要勇於開創全新格局，重新定義自身價值。