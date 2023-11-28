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尷尬…柯侯同場不同台 吳欣盈舅舅喊侯友宜高票當選

記者侯俐安／台北即時報導
今晚台灣工商企業聯合會30周年慶席開16桌，侯友宜致詞時，桃園市長張善政、台灣工商企業聯合會理事長許顯榮等人在台上陪同。記者侯俐安／攝影
今晚台灣工商企業聯合會30周年慶席開16桌，侯友宜致詞時，桃園市長張善政、台灣工商企業聯合會理事長許顯榮等人在台上陪同。記者侯俐安／攝影

台灣工商企業聯合會30周年慶今晚在寒舍艾美酒店舉辦，邀請國民黨總統參選人侯友宜，以及民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈出席，兩陣營擦肩而過，尷尬的是，吳欣盈致詞時，還特別稱聯合會理事長許顯龍是自己舅舅；未料，半小時後侯友宜抵達，許顯龍登台替侯友宜喊凍蒜，「希望他高票當選！」

今晚台灣工商企業聯合會30周年慶席開16桌，柯、侯兩陣營時間錯開，柯文哲、吳欣盈「遲到早退」，表定5時10分開始，柯文哲5時15分在許顯榮陪同下抵達，柯文哲、吳欣盈輪流致詞後合照，主持人兩度希望柯文哲擺出「戰鬥的姿勢」、「舉起手來」，柯文哲都尷尬搖手。

柯文哲、吳欣盈先後個別上台致詞。吳欣盈致詞時以國台英語三聲道說，她來這裡就像回家，台灣工商企業聯合會是自己的外公創辦，理事長許顯榮是自己舅舅，「這裡都是自己人」，謝謝業界給她支持與鼓勵，隨後照稿致詞，表達對青年世代、國際連結、數位轉型的關心。

柯文哲、吳欣盈在台上與許顯榮及太太李純良等多人共同合照後，隨後接受媒體聯訪，比表定時間提前十分鐘離開；媒體聯訪時，媒體發現吳欣瑩的父親吳東進在旁拍照，吳東進一度跑給媒體追，躲進會議室中，引起一陣騷動。

半小時後，侯友宜在晚間6時25分準時抵達，接受媒體聯訪後進入會場，侯友宜逐桌握手，致詞十分鐘表達三項未來目標，包含兩岸關係要和平、分清楚清廉與貪汙、並了解人民的痛苦。侯友宜致詞時，桃園市長張善政、許顯榮、台灣工商企業聯合會最高顧問潘俊榮等人全程在台上陪同，隨後侯與現場貴賓共同切蛋糕，象徵慶祝30周年，並逐桌敬酒。

許顯榮致詞時說，2018年8月4日侯友宜要選新北市長時，也有來工商平台，後來以高票當選，「這次非常高興他選總統，我們祝他高票當選！」他說，「我們未來的總統剛才提了三點非常重要」，他把新北市很大一個垃圾場變成公園，這也是市長非常大一個政績，造福我們新北市的民眾，所以我們希望大家全力支持，「讓他高票當選，好不好！」隨後在舞台上帶著全場喊「侯友宜凍蒜」。

今晚台灣工商企業聯合會30周年慶席開16桌，侯友宜致詞後逐桌敬酒，左為台灣工商企...
今晚台灣工商企業聯合會30周年慶席開16桌，侯友宜致詞後逐桌敬酒，左為台灣工商企業聯合會理事長許顯榮太太、吳欣盈舅媽李純良。記者侯俐安／攝影

侯友宜 柯文哲 國民黨

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