日學者分析侯康配支持度大躍進 如超級颱風掃來的一時現象

日本學者認為，國民黨找趙少康（右）為總統參選人侯友宜（左）的副手，在三對三的選戰中，能發揮鞏固黨內支持者的作用，是不錯人選。圖／聯合報系資料照片

台灣總統大選三組人登記參選後，多家民調 顯示國民黨 「侯康配」支持率上升。台灣政治研究者、日本的小笠原欣幸分析，藍白合帶來強烈颱風級的騷動，吸引中間、游離選民關注，在野黨支持率大幅上升很正常。最好觀察12月以後，在野黨整合大戲落幕，熱度消退以後的民調才不會失準。

日本東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸在東洋經濟線上版的最新連載，以「台灣總統大選的藍白合大戲落幕，三組競爭開始」為主題。

他指出，許多選民看在野黨整合八點檔大戲相當投入，減少關注執政黨參選人，以致賴清德和民進黨 的支持率緩緩下降，兩組在野黨參選人慢慢上升。美麗島電子報民調更顯示，三組參選人的支持率幾乎並駕齊驅，這是之前沒有的狀況。

小笠原分析一個原因是與民調特性有關。各陣營的核心支持者意向沒有轉變，但中間、游離票容易受眼前關注的議題影響，民調大浮波動是很自然的事。但他說，這還不足以說明民調的變化，在野黨主打「下架民進黨」的口號，逐漸滲透到部分中間選民，這是執政黨要警覺的事。

小笠原說，在野整合以破局收場，應該不少人覺得「很難看」。因此在大戲落幕，熱度消退以後，執政黨支持率非常可能回升。至於回升到8月的賴清德遙遙領先，或是10月份賴被慢慢追上的態勢，要視接下來朝野的攻防。

在藍白整合的熱度冷卻，選民冷靜下來以後，才能從中間選民的動向判斷換黨執政口號的滲透力是否減弱或是依舊存在。依當前的民調可能誤判，12月以後的調查來判讀民意會比較準。

小笠原指出，各陣營都希望避免在選前爆發醜聞，但10月下旬民進黨接二連三醜聞纏身，預期會持續有其他爆料。至於在野黨，他分析，有關柯文哲為何會簽下對自己不利的六項共識有如一個「謎」，可能成為在野勢力的議論焦點。

關於各組的副手，小笠原分析，過去從未有副總統參選人決定選舉結果的案例，不過副手人選會微妙地影響選舉的走向。有的陣營是為補強總統參選人的弱點，有的是為開拓新票源或是鞏固黨內支持者。

他表示，賴清德的搭檔蕭美琴在外交的表現及女性身分，對賴有加分效果。加上她是英派，能做為黨內英派與賴派的橋梁，現時點是民進黨最強的副總統候選人。

至於國民黨提名「戰鬥藍」趙少康為候友宜搭檔，小笠原分析，若是在一對一、選票要過半的選戰，國民黨的支持者有限，啟用趙少康恐怕會輸。但是在只要得到40%、極端一點能獲34%的選票就有機會勝出的三組競爭，必得鞏固黨內支持者，趙是不錯的選擇。國民黨希望趙少康加不分區立委提名排第一的韓國瑜有乘法效果。

他說，民眾黨總統參選人柯文哲過去就提出「女性、專業、財經界」為副手條件，吳欣盈符合這些條件。但她只當過一年遞補的不分區立委，知名度不高。