我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中兩國學生交流能否挺過地緣政治考驗？

50歲後護骨 5種食物是好幫手

傳揚台灣味 名廚江振誠用在地食材接軌全世界

記者陳建嘉／即時報導
彭天恩運用鄰近部落產出的可可做吉拿棒醬汁。(Discovery頻道提供)
彭天恩運用鄰近部落產出的可可做吉拿棒醬汁。(Discovery頻道提供)

台灣美食名揚海內外，深受獨特的地理位置與歷史發展，讓本土食材能不停交融外來飲食風格，Discovery頻道與外交部攜手推出最新節目「星廚探味：台灣」，尋訪國際名廚江振誠、AKAME主廚彭天恩，一同挖掘他們心目中的「台灣味」。

談到台灣美食，就不能忽略台菜，「星廚探味：台灣」造訪重現重現1930年代酒家菜為代表的山海樓，依循永續食材指南選材，透過研讀古籍和學習老師傅的手藝，再現昔日達官貴人宴客的美食足跡。行政主廚蔡瑞郎向昔日台菜酒家蓬萊閣師傅黃德興請益，並結合與各路台菜師傅交流的經驗，推出掛爐燒雞、金銀燒豬、珍寶鮮魚等多道以日治時期蓬萊閣菜單為藍本的復刻美食，透過重建和創新傳統的風味，賦予台菜濃厚的人情味。

名廚江振誠料理時，向來獨鍾台灣食材，「我們使用100％的台灣原料，因此在某種程度上，我們只能限制在非常有限的食材、烹飪方法和特徵上」，江振誠多年來致力於以西廚技法呈現台灣特有風味，同時也帶領著台灣的年輕廚師找尋屬於台灣的食譜，充分利用國外沒有使用過、或連台灣人也所知甚少的本土食材，將新台灣味呈現給全世界。

魯凱族出身的AKAME主廚彭天恩回到屏東霧台老家創業時，就希望能做出獨一無二風格的原住民料理，因為AKAME為魯凱語中「烤」的動詞，也是原住民擅長的料理手法，所以他不僅自己搭砌烤爐，更運用部落的採集食材，搭配台灣海鮮、肉類與原住民香料，燒烤出新型態的台灣味譜。

至於把小籠包賣到世界各地，成為台灣美食首席代表的鼎泰豐，追求的是標準化的極致。策略長楊翔舜說：「顧客來到餐廳是想尋找熟悉的味道，為了滿足他們，我們必須每天、每年都推出相同的小籠包。」因此總重21克的小籠包，在鼎泰豐的廚房內僅容許正負0.4克的誤差，每個包子收口還得符合規定的「黃金18摺」才能入籠蒸熟獻給顧客。除建立標準操作流程，師徒制也是鼎泰豐維持全球177家分店品質如一的關鍵，透過無私的經驗傳承建立穩定料理風味和有溫度的服務，進而成功收買各國饕客的胃與心。

山海豪華拼盤是山海樓的經典菜色。(Discovery頻道提供)
山海豪華拼盤是山海樓的經典菜色。(Discovery頻道提供)
江振誠堅持運用台灣食材展現台灣味。(Discovery頻道提供)
江振誠堅持運用台灣食材展現台灣味。(Discovery頻道提供)
AKAME主廚彭天恩出身魯凱族，回故鄉「烤」出一片天。(Discovery 提供...
AKAME主廚彭天恩出身魯凱族，回故鄉「烤」出一片天。(Discovery 提供)
江振誠開辦的RAW餐廳100%使用台灣食材，體現在地價值。(Discovery頻...
江振誠開辦的RAW餐廳100%使用台灣食材，體現在地價值。(Discovery頻道提供)

原住民 食譜

上一則

烏克蘭一家開帆船到台中港避難？原來是故障尋求協助

下一則

看藍白副手效應？宋楚瑜：讓子彈飛一下12月中下旬才清楚

延伸閱讀

台灣清真美食國際飄香 觀光局赴大馬全力促銷

台灣清真美食國際飄香 觀光局赴大馬全力促銷
紐約美食播主 體驗台灣夜市美食

紐約美食播主 體驗台灣夜市美食
披薩不只能加塔巴斯科 「辣味蜂蜜醬」掀美食新風潮

披薩不只能加塔巴斯科 「辣味蜂蜜醬」掀美食新風潮
夏威夷八達旅行社2024年1月推出深度遊嘗美食、回中山十天豪華團八達帶你玩轉大灣區、品美食、浸溫泉、玩樂園、觀美景一次過足癮

夏威夷八達旅行社2024年1月推出深度遊嘗美食、回中山十天豪華團八達帶你玩轉大灣區、品美食、浸溫泉、玩樂園、觀美景一次過足癮

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了
感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險