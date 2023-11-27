趙少康談兩岸：不要只想賺陸客錢 要讓陸客看台灣

國民黨副總統參選人趙少康受訪談及兩岸議題，觸及開放觀光的部分，他認為不要只想賺觀光客的錢，重要的是讓大陸人看看台灣。（翻攝自「千秋萬事」直播）

國民黨副總統參選人趙少康 28日上午接受廣播專訪，對於兩岸開放觀光 問題，他說，不要只想賺觀光客的錢，重要的是讓大陸人看看台灣，返陸後宣傳台灣的好。民進黨 製造敵人，仇匪恨匪，有種一點，就中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），自力更生。

民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明批趙少康散播戰爭訊息。趙少康表示，哪裡是他嚇唬民眾要戰爭，是美國講的，美國參議員和眾議員、官員、智庫、軍方都講過，美國賣武器都不賣長程的，都要賣打巷戰的，在海灘埋地雷，這是美國老大哥講的，為什麼說是他呢？他是看情勢，本來兵役四個月延長到一年，國防預算從3000億到6000億，多出的這些錢，能讓營養早餐午餐都吃到。

趙少康說，大陸沒事打台灣當然要奮鬥，但沒事捅大陸幹嘛。假定自己的孩子旁邊有個同學很強壯，會跟孩子說挑戰他嗎？他在旁邊那麼大。頭30年共產黨拿到大陸後，實施共產主義那套，一窮二白，後來鄧小平搞改革開放。當大陸人努力時一定會大，不是我們弱，形勢就是這樣。賴清德不承認一中，但大陸最在意這事情，不分區第二名放黑熊學院創辦人沈伯洋，嘴巴講沒有惹大陸，實際上都在惹大陸。

趙少康表示，不要只想開放觀光賺觀光客的錢，很重要的是讓大陸人看看台灣。幾年前他到太魯閣，遇到一輛遊覽車載著陸客，陸客下車上廁所，覺得台灣廁所比大陸乾淨，回去宣傳台灣連景區廁所都乾淨。大陸看到台灣人禮貌友善，何必打台灣。是民進黨先製造一個敵人，仇匪恨匪，有種一點就中止ECFA，自力更生，改賺日本、美國的錢。民進黨講很願意重啟對話，卻每天罵大陸。民進黨有權利講政策，民眾會比較，但老是搞抗中保台，老狗玩不出新把戲，講來講去不煩嗎？他都聽煩了。